«گِلک» بهترین فیلم مستند جشنواره سانفرانسیسکو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مستند «گِلک» (Gelak) به کارگردانی سیروس کفاش برای حضور در سیزدهمین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی سانفرانسیسکو که در ۱۹ و ۲۰ سپتامبر برگزار شد، انتخاب و در اختتامیه این جشنواره به عنوان بهترین فیلم مستند، جایزه سپنتا را کسب کرد.

این مستند پیش‌تر به فینال جشنواره pune هندوستان نیز راه پیدا کرده بود و در مسیر جشنواره ای خود جایزه بهترین فیلمبرداری را از جشنواره پونا هندوستان به دست آورد.

«گلک» قصه ای سرشار از امید است و فریاد فرو برده دخترکان هرمزی است که حاضر نیستند برای هنرشان خاک سرزمینشان را بفروشند و طعنه ای است به دست اندازان بیت المال و آب و خاک میهن که با وعده های سرخرمن به میدان کار می آیند و در قامت سارقان آن با جیب های آویزان بیرون می روند.

این مستند پیش از این به بخش مسابقه چندین جشنواره بین المللی دیگر راه پیدا کرده بود و در جشنواره بین المللی پارس موفق به گرفتن تندیس خلیج فارس و دیپلم افتخار بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین تدوین شده بود.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: سیروس کفاش، مدیر فیلمبرداری: سیروس کفاش، مدیر صدابرداری: محمد مختاری، تصویربردار: ایمان وطن پور، گوینده متن: فرخ نعمتی، طراح صحنه و لباس: بهار رحیمی، نویسنده متن: مریم اسدزاده، تدوین و اصلاح رنگ: مجید رستگار، آهنگساز: مرتضی کریمی، صداگذاری و میکس: علی ابوالقاسمی، منشی صحنه: سمیرم کفاش، بازیگر: خدیجه درویشی، مشاور رسانه: مریم رودبارانی، دستیاران تصویربرداری: نوید آقایی، عباس قاسمی، شهرام رنجبر، دستیار صدا: نیما مختاری، دستیار لباس: المیرا رضایی(با تشکر از ایرج عاشوری سعید بشیری، حسن لفافیان، علی لدنی، علی مربی) پخش کننده فیلم: سولماز اعتماد، دستیاران فیلمبرداری: نوید آقای، عباس قاسمی، شهرام رنجبر، دستیار صدا: نیما مختاری، نوید آقایی و مدیر تولید: مهدی شیردل.