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۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۴

مفاخریان خبر داد؛

راه اندازی سامان‌گاه مهربانی حیوانات

راه اندازی سامان‌گاه مهربانی حیوانات

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر از راه اندازی سامان‌گاه مهربانی حیوانات به صورت سیار برای ارائه برخی خدمات درمانی یا عقیم سازی برای حیوانات بدون صاحب در سطح شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مفاخریان در مراسم تجلیل از دامپزشکان با تاکید بر اینکه رویکرد مدیریت حیوانات شهری در ۶ ماه گذشته تغییر کرده است، گفت: شرکت ساماندهی با بهینه سازی امکانات و ارتقا کیفیت خدمات در زمینه مدیریت حیوانات می‌تواند الگوی سایر شهرداری‌ها و مبنای فعالیت تخصصی در زمینه حیوانات شهری باشد. در این راستا کمیته علمی برای این امر تشکیل دادیم تا امور مربوط به نگهداری عقیم سازی و … را با روش علمی دنبال کنیم.

وی با اشاره به تغییر رویکرد شهروندان و شهرداری نسبت به حیوانات در محیط زندگی گفت: حضور دامپزشکان در شهر و تجهیز کلینیک ها می‌تواند بخشی از نیاز شهروندان در رابطه با حیوانات را پاسخ دهد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر بر نقش دامپزشکان در کنترل و مدیریت حیوانات شهری تاکید کرد و گفت: ما به عنوان واسطه دامپزشکان با مدیریت شهری، پیگیر حقوق این افراد در شورای اسلامی شهر هستیم.

مفاخریان با اشاره به راه اندازی سامان‌گاه مهربانی حیوانات اظهار کرد: فضایی به صورت سیار برای ارائه برخی خدمات درمانی یا عقیم سازی برای حیوانات بدون صاحب در سطح شهر ایجاد کردیم و فراخوان هایی برای استفاده از ظرفیت دامپزشکان داوطلب منتشر کردیم. دامپزشکانی که در راستای مسئولیت اجتماعی خود مایل به همکاری باشند می‌توانند برای همراهی و مشارکت اعلام آمادگی کنند.

گفتنی است، علاوه بر مراسم تجلیل از دامپزشکان داوطلب، امروز به مناسبت روز ملی دامپزشکی از دامپزشکان داوطلب در ۵ بوستان در تهران تجلیل شد.

کد مطلب 5040747

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