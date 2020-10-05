به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مفاخریان در مراسم تجلیل از دامپزشکان با تاکید بر اینکه رویکرد مدیریت حیوانات شهری در ۶ ماه گذشته تغییر کرده است، گفت: شرکت ساماندهی با بهینه سازی امکانات و ارتقا کیفیت خدمات در زمینه مدیریت حیوانات می‌تواند الگوی سایر شهرداری‌ها و مبنای فعالیت تخصصی در زمینه حیوانات شهری باشد. در این راستا کمیته علمی برای این امر تشکیل دادیم تا امور مربوط به نگهداری عقیم سازی و … را با روش علمی دنبال کنیم.

وی با اشاره به تغییر رویکرد شهروندان و شهرداری نسبت به حیوانات در محیط زندگی گفت: حضور دامپزشکان در شهر و تجهیز کلینیک ها می‌تواند بخشی از نیاز شهروندان در رابطه با حیوانات را پاسخ دهد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر بر نقش دامپزشکان در کنترل و مدیریت حیوانات شهری تاکید کرد و گفت: ما به عنوان واسطه دامپزشکان با مدیریت شهری، پیگیر حقوق این افراد در شورای اسلامی شهر هستیم.

مفاخریان با اشاره به راه اندازی سامان‌گاه مهربانی حیوانات اظهار کرد: فضایی به صورت سیار برای ارائه برخی خدمات درمانی یا عقیم سازی برای حیوانات بدون صاحب در سطح شهر ایجاد کردیم و فراخوان هایی برای استفاده از ظرفیت دامپزشکان داوطلب منتشر کردیم. دامپزشکانی که در راستای مسئولیت اجتماعی خود مایل به همکاری باشند می‌توانند برای همراهی و مشارکت اعلام آمادگی کنند.

گفتنی است، علاوه بر مراسم تجلیل از دامپزشکان داوطلب، امروز به مناسبت روز ملی دامپزشکی از دامپزشکان داوطلب در ۵ بوستان در تهران تجلیل شد.