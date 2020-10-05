مهلت شرکت در «فصل امید» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، مهلت ارسال اثر برای حضور در مسابقه نمایشنامه‌نویسی ویژه‌برنامه «فصل امید» تمدید شد.

بر این اساس، مهلت ارسال اثر برای حضور در مسابقه نمایشنامه‌نویسی این رویداد، به عنوان جایگزین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان، تا پایان مهر تمدید شد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بخش ویژه «فصل امید» در تارنمای «ایران‌تئاتر» نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. چنانچه پیش‌تر اعلام شد مهلت ارسال آثار در بخش نمایش‌های صحنه‌ای نیز تا ۲۰ مهرماه است.

متناسب با تمدید مهلت ارسال آثار، نتایج بررسی آثار متقاضی از سوی اداره‌کل هنرهای نمایشی متعاقبا اعلام خواهد شد.

«فصل امید» در ۲ بخش نمایش‌های صحنه‌ای و مسابقه نمایشنامه‌نویسی با موضوع کودک و نوجوان برگزار می‌شود و اداره‌کل هنرهای نمایشی با همراهی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، این برنامه ویژه را به‌جهت تبعات شیوع ویروس کرونا و برگزار نشدن جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به شکل مرسوم در سال جاری و با هدف حمایت از آثار ویژه مخاطبین این گروه سنی، تدارک دیده است.