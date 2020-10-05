۱۰۸ بیمار مبتلا به کرونا در کردستان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین رضاعی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران استان کردستان، اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته در مجموع ۱۰۸ بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در استان کردستان شناسایی شدهاند.
وی با اشاره به شمار بیماران بستری شده در بیمارستانهای استان کردستان تا ظهر امروز، گفت: ۳۲۱ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستانهای استان کردستان بستری هستند.
رضاعی با بیان اینکه شهرستان سنندج دارای بیشترین بیمار مبتلا به کرونا است، عنوان کرد: هماکنون در بیمارستانهای سنندج ۱۴۴ نفر بستری هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: در سقز ۳۹ نفر، مریوان ۴۶ نفر، قروه ۲۹ نفر، بیجار ۲۴ نفر، کامیاران ۱۷ نفر، دیواندره سه نفر، بانه ۱۹ نفر، سروآباد یک نفر و دهگلان یک نفر بستری هستند.
رضاعی به وضعیت بیماران بدحال در بیمارستانهای استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: ۴۷ نفر بیمار مبتلا به کرونا در بخش ویژه (آی. سی.یو) بستری هستند.
وی آمار فوت شدگان بر اثر بیماری کرونا در استان کردستان از ابتدا تاکنون را ۴۸۷ نفر عنوان کرد و گفت: در ۲۴ ساعت گذشته متأسفانه چهار بیمار کرونایی در استان جان خود را از دست دادهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: تاکنون ۹۶ نفر در سقز، ۱۷۰ نفر در سنندج، ۴۴ نفر در قروه، ۳۶ نفر در بانه، ۲۸ نفر در مریوان، ۳۱ نفر در بیجار، ۳۸ نفر در کامیاران، ۳۴ نفر در دیواندره و ۱۰ نفر در دهگلان جان خود را از دست دادهاند.
وی با اشاره به نظارت دانشگاه علوم پزشکی بر دفن افراد فوت شده بهدلیل ابتلاء به ویروس کرونا، بیان کرد: همه فوتیها بهصورت بهداشتی و با رعایت دستورالعملهای مرتبط با این کار که از سوی وزارت بهداشت اعلام شده، دفن شدهاند.
رضاعی خطاب به مردم استان کردستان، گفت: فاصلهگذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، شستوشوی مرتب دستها با آب و صابون، اجرای اصول بهداشتی و قرنطینه را تا قطع زنجیره این ویروس مهلک رعایت کنید در غیر این صورت افزایش شمار زیاد مبتلایان و مرگ بر اثر کرونا در استان را شاهد خواهیم بود.
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