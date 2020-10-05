۴۰ دانشگاه مرکز کاریابی و هدایت شغلی راه اندازی کردند

به گزارش خبرنگار مهر محمد سعید سیف در نشست خبری که امروز ۱۴ مهر به صورت آنلاین برگزار شد، اظهار کرد: در سال گذشته ۱۱۴ نفر از اعضای هیئت علمی در طرح فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت مشارکت کردند؛ البته این مشارکت فقط مربوط به حوزه صنعت نیست بلکه در سایر بخش های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هم بوده است.

وی افزود:خوشبختانه ۴۰ دانشگاه اقدام به راه اندازی مراکز هدایت شغلی و کاریابی کرده اند که هدف از راه‌اندازی این مراکز کاهش جمعیت فارغ التحصیلان بیکار دانشگاه ها است. همچنین در بحث مأموریت گرا کندن دانشگاه‌ها مشوق‌هایی در نظر گرفته ایم و طرح هایی نیز تدوین شده است.

مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم درباره امریه های ارتباط با صنعت نیز گفت: تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر جذب دانشگاه ها شده اند و این افراد به توسعه فعالیت های تقاضا محور دانشگاه ها کمک می کنند.

وی ادامه داد: در یک سال اخیر حدود ۸ هزار و ۴۲۷ قرارداد میان دانشگاه و صنعت به امضا رسیده که مبلغ این قراردادها ۲ هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان بوده است. همچنین اخیراً ۱۳ قرارداد کلان نفتی بین دانشگاهها و وزارت علوم منعقد شده که رقم این قراردادها بسیار قابل توجه است.