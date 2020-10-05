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۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۱۴:۴۶

مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت:

۴۰ دانشگاه مرکز کاریابی و هدایت شغلی راه اندازی کردند

۴۰ دانشگاه مرکز کاریابی و هدایت شغلی راه اندازی کردند

مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم گفت: ۴۰ دانشگاه اقدام به راه اندازی مراکز هدایت شغلی و کاریابی کرده اند که هدف از راه‌اندازی این مراکز کاهش جمعیت فارغ التحصیلان بیکار دانشگاه ها است.

به گزارش خبرنگار مهر محمد سعید سیف در نشست خبری که امروز ۱۴ مهر به صورت آنلاین برگزار شد، اظهار کرد: در سال گذشته ۱۱۴ نفر از اعضای هیئت علمی در طرح فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت مشارکت کردند؛ البته این مشارکت فقط مربوط به حوزه صنعت نیست بلکه در سایر بخش های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هم بوده است.

وی افزود:خوشبختانه ۴۰ دانشگاه اقدام به راه اندازی مراکز هدایت شغلی و کاریابی کرده اند که هدف از راه‌اندازی این مراکز کاهش جمعیت فارغ التحصیلان بیکار دانشگاه ها است. همچنین در بحث مأموریت گرا کندن دانشگاه‌ها مشوق‌هایی در نظر گرفته ایم و طرح هایی نیز تدوین شده است.

مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم درباره امریه های ارتباط با صنعت نیز گفت: تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر جذب دانشگاه ها شده اند و این افراد به توسعه فعالیت های تقاضا محور دانشگاه ها کمک می کنند.

وی ادامه داد: در یک سال اخیر حدود ۸ هزار و ۴۲۷ قرارداد میان دانشگاه و صنعت به امضا رسیده که مبلغ این قراردادها ۲ هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان بوده است. همچنین اخیراً ۱۳ قرارداد کلان نفتی بین دانشگاهها و وزارت علوم منعقد شده که رقم این قراردادها بسیار قابل توجه است.

کد مطلب 5040875
مهتاب چابوک

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