سامانه سلامت محور برای ارائه خدمات آی سی یو راه اندازی شد

حامد عزیزی همبنیانگذار استارت آپی در حوزه سلامت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمعیت سالمندان ایران به سرعت در حال افزایش است و همچنین کودکان بسیاری در منازل هستند که هر دو والدینشان شاغل هستند و در کنار همه اینها با توجه به شیوع کرونا بیماران بسیاری هستند که توانایی مراجعه یا تمایل به مراجعه به بیمارستان یا کلینیک ها ندارند و نیازمند خدمات مختلفی مانند مراقب – پرستاری و پزشکی در منزل هستند.

وی گفت: افرادی که نیاز به دریافت خدمات پزشکی دارند می توانند با استفاده از یک سامانه، خدمات سلامت محور را در منزل دریافت کنند؛ از این رو در صدد برآمدیم تا چنین سامانه ای طراحی کنیم.

عزیزی در خصوص پلتفرمی که در این تیم طراحی شده بیان کرد: ما در این تیم موفق به طراحی پلتفرم و اپلیکیشنی شدیم که می تواند خدمات پرستاری و پزشکی برای سالمند، بیمار و کودک را ارائه دهد و دیگر مشکلات خدمات دهی به حالت سنتی را نداشته و به صورت کاملا به روز، مشتری می تواند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند.

وی با بیان اینکه این پلتفرم سرویس دهنده خدمات نیست و فقط کنترل و کیفیت ارائه خدمت را ارزیابی می کند، عنوان کرد: بسیاری از اپلیکیشن ها و پلتفرمهایی که در حوزه سلامت طراحی می شوند سرویس دهنده خدمات هستند و این قضیه باعث شده که کیفیت لازم را در ارزیابی ارائه خدمات نداشته باشند اما طرحی که ما پیاده سازی کردیم خدمات را توسط مطرح ترین مراکز سنتی ارائه دهنده خدمات ارائه می دهد.

همبنیانگذار این استارت آپ افزود: در این پروژه با مراکزی که با مجوز وزارت بهداشت به صورت سنتی فعالیت می کنند قرارداد منعقد کرده ایم که خدمات مراقبتی و پرستاری با تجهیزات ارائه دهند.

عزیزی افزود: این خدمات در دوران کرونا خیلی بیشتر شده و افراد به خاطر اینکه برای ویزیت شدن در اماکن حضور نداشته باشند اقدام به دریافت خدمات در منزل می کنند.

وی ادامه داد: همچنین خوشحالیم که توانسته ایم از بیماران مبتلا به کرونا نگهداری کنیم تا بهبود پیدا کنند و سهم کوچکی در بهبود افراد مبتلا داشته باشیم. به طور متوسط در ماه به حدود ۱۵ کرونایی خدمات ارائه می دهیم.

عزیزی با تاکید بر اینکه به طور میانگین ۲۰۰ خدمت در ماه به درخواست افراد ارائه می دهیم، بیان کرد: این خدمات سلامت محور در حال حاضر در تهران و کرج ارائه می شوند که بنا داریم آن را توسعه دهیم و بتوانیم به زودی در تمام نقاط ایران ارائه خدمات بدهیم.

وی با تاکید بر اینکه توانسته ایم با این پلتفرم، با توجه به احراز هویت نیروها و دریافت مدارک معتبر از نیروها این اطمینان را به مشتریان بدهیم که خدمات را از مجرب ترین و مطمئن ترین نیروها دریافت میکنند.

همبنیانگذار این استارت آپ با تاکید بر اینکه این پلتفرم نمونه ای در خارج از کشور ندارد، گفت: دوسال است که در قالب این پلتفرم خدمات سلامت محور ارائه می دهیم. برخی از این خدمات با تجهیزات کامل است؛ به عنوان مثال تجهیزات ICUوCCU و تجهیزات مرتبط با کرونا و ... جز ارائه خدمات نیز می شوند.

به گزارش مهر، این استارت آپ در رویداد دوشنبه های استارت آپی صندوق نوآوری و شکوفایی طرح خود را ارائه کرد.