اربعین امسال فرصتی برای کمک به نیازمندان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس دشتی ظهر دوشنبه در کارگاه ارتقا علمی ائمه جماعات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: ازآنجایی‌که در ایام اربعین حسینی قرارگرفته‌ایم و توفیق زیارت اربعین از ما گرفته‌شده می‌توانیم فرهنگ اربعین را گسترش دهیم.

وی ضمن تسلیت ایام اربعین سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) تصریح کرد: یکی از این فرهنگ‌های زیبا روحیه گذشت و خدمت‌رسانی بوده و اربعین فرصت مناسبی برای کمک به نیازمندان است.

دشتی افزود: ما به وجود شما طلاب و روحانیون انقلابی و جهادی بر خود می‌بالیم که در این آزمون بزرگ و فراگیری ویروس منحوس کرونا و دیگر حوادث سربلند بیرون آمدید و برگ زرین دیگری در عرصه خدمت‌رسانی به مردم رقم زدید که هیچ‌گاه از خاطره‌ها فراموش نخواهد شد.

وی تصریح کرد: پس از فراگیری کرونا در کشور و بعد از سخنان مقام معظم رهبری (حفظ الله) این طلاب و روحانیون انقلابی و جهادی بودند که خالصانه زندگی خود را رها کرده تا بتوانند در این راه قدمی بردارند و درجاهایی که هیچ‌کس جرأت قدم گذاشتن نداشت و کارهایی که هیچ‌کس حاضر به انجام آن نبود را به عهده گرفتند.

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان افزود: این اقدام خالصانه شما بود که تلاش‌های دشمن برای ایجاد فاصله بین روحانیت و مردم را نقش بر آب کرده و در این عرصه لباس روحانیت تبدیل به رزم و خدمت به مردم شد و صحنه‌های عظیمی را به وجود آوردید که باعث سربلندی روحانیت و سیه‌رویی دشمنان انقلاب و بدخواهان شد.

دشتی اظهار داشت: باید از تمامی دست‌اندرکاران ستاد اقامه نماز دانشگاه و نیز طلاب جهادی که به صورت داوطلبانه مسئولیت تکفین و تدفین بیماران فوت‌شده کرونایی را به عهده داشتند تقدیر کرد.