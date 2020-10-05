به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند نژاد ظهر دوشنبه در آئین افتتاح پروژه‌های روستایی شهرستان عسلویه استان بوشهر اظهار داشت: امروز پروژه‌های روستایی با ۳۹ میلیارد تومان اعتبار در این استان مورد بازدید قرار گرفت.

وی تصریح کرد: از سال ۹۰ تا ۹۲ از محل اعتبارات مواد ۳۸ و ۳۹ قانون بودجه در حوزه ارزش افزوده برای عمران روستایی ۲۴ میلیارد تومان در استان بوشهر هزینه شده بود، این در حالی است که امروز این رقم با افزایش چهار برابری به بیش از هزار و ۱۰ میلیارد تومان افزایش‌یافته است.

وی با اشاره به اقدام‌های دولت در بخش گردشگری اضافه کرد: رونق صنعت گردشگری در استان بوشهر برخاسته از نگاه دولت تدبیر و امید است که بوشهر توریسم ۲۰۲۲ نمونه‌ای از این طرح‌ها است.

گراوند اظهار کرد: در قالب این پروژه ۵۶ طرح بوم‌گردی در استان بوشهر راه‌اندازی شد این در حالی است که تا پیش از این تنها دو اقامتگاه بوم‌گردی در این استان فعال بود.

گردش مالی پنج میلیارد تومانی صنعت گردشگری در سال ۹۷

وی با اشاره به گردش مالی پنج میلیارد تومانی صنعت گردشگری در سال ۹۷ در استان بوشهر تأکید کرد: دولت تدبیر و امید در کنار توجه به پروژه‌های زیرساختی و تولیدی توجه خاصی به صنعت گردشگری دارد و تلاش شده به صورت‌های مختلف از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال و توسعه استفاده شود.

گراوند اضافه کرد: از ۱۹۷ روستای برخوردار از اینترنت در استان بوشهر ۱۸۱ روستا در دولت تدبیر و امید به این امکانات مجهز شده است و این زیرساخت‌ها باعث شد امروز در شرایط کرونا بسیاری از دانش‌آموزان با داشتن فضای ارتباطی مشکلی در آموزش مجازی نداشته باشند.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: همچنین از ۴۴۰ روستای گازدار استان بوشهر ۳۳۶ روستا در دولت یازدهم و دوازدهم از این امکان برخوردار شده‌اند و زمین چمن مصنوعی ورزشی روستایی در این استان نیز از سه زمین در سال ۹۲ امروز به ۱۹۸ مورد رسیده است.