به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسکندرینسب پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان بیان داشت: از جمله مواردی که باعث رضایتمندی مجموعه فرهنگیان در سراسر کشور شده میتوان به افزایش ۶۰ درصدی حقوق فرهنگیان، پرداخت مطالبات فرهنگیان، پاداش پایان خدمت فرهنگیان (که بی سابقه بوده)، ایجاد رویکرد تحولی در کنار آموزش و پرورش (با ارائه ۲۵ بسته آموزشی)، گفتگوی ویژه هفته و راهاندازی شبکه شاد اشاره کرد.
وی افزود: ما در راستای تحقق سیاستهای وزارت آموزش و پرورش و شرایط حاکم بر جامعه که نشأت گرفته از ویروس منحوس کروناست تلاش کردیم تا مدرسه را در زیست بوم جدید منطبق کنیم و در راستای آن تغییراتی به وجود بیاوریم لذا تدابیری در راستای بازگشایی مدارس بر طبق پروتکلهای بهداشتی اندیشیده شد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: بالغ بر ۸ هزار و ۴۰۰ مدرسه بازدید شده تنها یک مدرسه در اثر عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی تعطیل شده و چند مدرسه تذکر گرفتند.
احمد اسکندری نسب تصریح کرد: در راستای رعایت پروتکلهای بهداشتی در مدارس در مرحله اول ۱۱ میلیارد تومان کمک هزینه جهت خریداری مواد بهداشتی به مدارس پرداخت شد همچنین در راستای متناسب سازی مدارس با استفاده از ظرفیتهای سایر نهادها همچون سپاه اقدام به ساخت ۸۰۰ سرویس بهداشتی در مدارس کردیم.
وی افزود: اطلس یادگیری و الکترونیکی که بر اساس آن آخرین وضعیت دانش آموزان مشخص شده و میزان دسترسی دانش آموزان به صورت حضوری، شبکه شاد و غیرحضوری تبیین شده بود را تدوین کردیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: هفتههای اول بازگشایی مدارس در برخی نقاط تا ۹۵ درصد دانش آموزان در مدارس حضور داشتند این در حالی است که در استان کرمان در ۲۵۱ مدرسه زیر پنج نفر، ۷۱۰ مدرسه زیر ۱۰ نفر و ۲ هزار و ۳۰۰ مدرسه کمتر از ۱۰۰ نفر دانش آموز وجود دارد.
اتصال ۳ هزار و ۲۰۰ روستای کرمان به اینترنت
وی یادآور شد: در حال حاضر ۳ هزار و ۲۰۰ روستا در استان به اینترنت متصل شدند و روستایی در استان نداریم که اینترنت نداشته باشد.
اسکندرینسب ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد دانش آموزان استان به تلفن هوشمند دسترسی دارند و ۲۵ درصد به ابزارهای هوشمند دسترسی ندارند لذا تلاش کردیم تا پوشش حداکثری را برای همه دانشآموزان مهیا کنیم و هیچ دانش آموزی از آموزش باز نماند.
وی در خصوص تولید محتوی آموزشی گفت: در حال حاضر یک هزار و ۹۹۸ مورد فیلم در این مورد بارگذاری شده است ضمن اینکه ۹۰ درصد دانش اموزان به آموزش تلویزیونی دسترسی دارند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان یادآور شد: امسال با وجود شیوع کرونا نزدیک به ۶۰ درصد در مقطع پیش دبستانی ثبت نام کردند در پایه اول این آمار از صد در ۱۰۰ هم تجاوز کرده و رشد داشته است.
اسکندرینسب اظهار کرد: در راستای کیفیت بخشی مناطق محروم اقدام به راه اندازی مدرسه مجازی جهت افزایش کیفیت در جنوب و شرق استان در راستای عدالت آموزشی کردیم که در سال جاری ۳۹ درصد رشد در کسب رتبههای زیر ۱۰۰۰ در کنکور داشتیم.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات ما این بود که شهرستانهای برخوردار، معین شهرستانهای کم برخودار شدند و تقسیم بندی بین شهرستانها در این مناطق صورت گرفته که تیمها اعزام شدهاند.
وی گفت: در جشنواره خوارزمی استان کرمان چند سال متوالی رتبههای اول تا سوم را داشته همچنین حضور دانش آموزان در بیش از ۹۵ درصد مسابقات قرآن و عترت را پیش رو داریم.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان بیان کرد: در سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که در زمستان برگزار میشود مراسم جشنواره ملی فرهنگی علمدار در دستور کار قرار دارد.
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