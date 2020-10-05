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۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۱۷:۱۳

فرماندار رشت:

بسترهای بهره گیری از ظرفیت جوانان در بخش های مختلف فراهم شود

بسترهای بهره گیری از ظرفیت جوانان در بخش های مختلف فراهم شود

رشت- فرماندار رشت وجود جوانان در جوامع را یک فرصت طلایی عنوان کرد و گفت: بسترهای بهره گیری از ظرفیت جوانان در بخش های مختلف فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح اللهی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ساماندهی امور جوانان ضمن گرامیداشت هفته سالمند، و هفته نیروی انتظامی، افزود: امنیت در ابعاد و تعاریف مختلف به عنوان یک پازل تأثیرگذار می‌تواند امنیت عمومی را برای مردم به ارمغان بیاورد.

فتح الهی با بیان اینکه وجود امنیت بهداشتی و غذایی زمینه ایجاد اشتغال را فراهم می‌کند، افزود: وجود امنیت اجتماعی زمینه ساز ایجاد آرامش در جامعه خواهد بود.

فرماندار رشت در ادامه به حادثه حمله اراذل و اوباش به بیمارستان پورسینا رشت اشاره و تصریح کرد: نیروی انتظامی در کوتاه‌ترین زمان این موضوع را حل و مخلان امنیت عمومی را دستگیر کرد که جای قدردانی دارد.

وی با بیان اینکه برای توسعه همه جانبه نیازمند همه ابزارها و امکانات هستیم، افزود: با توجه به شرایطی که وجود دارد اشتغال دغدغه دولت‌ها بویژه در ایران است چنانچه همه ساله شعارهای مقام معظم رهبری در راستای اشتغال و اقتصاد نامگذاری شده است.

فتح الهی با اشاره به فشارها و تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: هر کشوری به جز جمهوری اسلامی ایران در برابر این تحریم و فشارها تحمل نمی‌کرد و نابود می‌شد.

وی با بیان اینکه در سرنوشت مردم مسئول هستیم و کم کاری در زمینه انجام وظایف سبب بروز این مشکلات شده است، افزود: بروز برخی آسیب‌های اجتماعی و مفاسد اقتصادی و اداری ناشی از همین کم کاری‌ها است.

فرماندار رشت با اشاره به اینکه در هر جامعه‌ای جوانان به عنوان یک فرصت طلایی محسوب می‌شوند، گفت: گیلان پیرترین استان کشور است باید بسترهای لازم برای برخورداری از ظرفیت جوانان فراهم شود.

کد مطلب 5040978

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