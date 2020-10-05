نسل جوان پرچمدار صیانت و حفاظت از فرهنگ ایثار و شهادت است

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار ضیایی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از همسر شهید، «حسین کیوانخسرو» با اشاره به کار ارزشمند خانوادههای شهدا، اظهار کرد: امروز ثمره خون شهدا را در تمام ابعاد زندگی آحاد جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان شاهد هستیم.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت و ترویج آن در جامعه بخصوص در میان کودکان و نوجوانان به عنوان نسل آینده ساز، گفت: متولیان فرهنگی در این زمینه پیشتاز هستند و باید پرچم صیانت و حفاظت از فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل جوان جامعه بسپارند.
ضیایی در ادامه با اشاره به اینکه شهدا با خدا معامله کردند، افزود: شهدا و خانوادههای این عزیزان نیازمند تجلیل نیستند ما خود به دنبال جلب شفاعت شهدا بوده برای تحقق این امر نیازمند برگزاری چنین مراسمی هستیم.
وی با تأکید بر ضرورت توجه والدین به تربیت درست فرزندان، تصریح کرد: تربیت درست و حمایت از اندیشههای فرزندان، برادران و همسران، زمینه شکلگیری فرهنگ مقاومت و سبب ظهور و بروز حماسههای ماندگار میشود.
در ادامه این مراسم همسر شهید کیوانخسرو ضمن قدردانی از نگاه فعالان عرصه فرهنگ به خانوادههای شهدا، اظهار کرد: امیدواریم این نوع نگاه در جامعه ترویج یافته و استمرار داشته باشد.
وی تأکید کرد: قطعاً وجود چنین نگاهی در جامعه سبب زنده نگهداشتن راه شهیدان و حرکت در مسیر آرمانهای مقدس آنها میشود.
لازم به ذکر است، شهید حسین کیوان خسرو، در ۱۴ مرداد ماه ۱۳۶۶ و حین عملیات نصر ۷ در منطقه سردشت، به درجه رفیع شهادت نائل شد.
نظر شما