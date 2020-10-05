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۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۱۷:۱۶

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

۲۱ نفر به آمار بیماران کرونایی در زنجان اضافه شد

۲۱ نفر به آمار بیماران کرونایی در زنجان اضافه شد

زنجان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۱ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۲۱ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، گفت: در مجموع تاکنون تست کرونای سه هزار و ۷۱۲ نفر بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی مثبت اعلام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: در حال حاضر ۳۸۸ نفر به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی استان زنجان بستری شدند.

قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته چهار نفر در استان زنجان بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا جان باخته اند، گفت: در مجموع تاکنون ۵۲۹ نفر به علت ابتلاء به این ویروس در استان جان خود را از دست داده اند.

وی افزود: از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز سه هزار و ۲۴۶ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده اند.

قزلباش گفت: تاکنون ۱۱ هزار و ۸۰۲ نفر به‌دلیل مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه‌برداری و بستری شده اند.

کد مطلب 5041043

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