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۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۱۷:۱۰

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان خبر داد:

شهادت «عزیزالله اکبری» یکی از آتش نشانان ایستگاه شماره ۷ اصفهان

شهادت «عزیزالله اکبری» یکی از آتش نشانان ایستگاه شماره ۷ اصفهان

اصفهان - سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از شهادت «عزیزالله اکبری» آتش‌نشان ایستگاه شماره هفت آتش نشانی اصفهان خبر داد.

فرهاد کاوه آهنگران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص حادثه امروز در ایستگاه شماره هفت آتش نشانی اصفهان اظهار داشت: در این ایستگاه مانور عملیات آموزشی برگزار شد که در این عملیات و حدود ساعت ۱۱ یکی از آتش نشانان مجروح و به درجه شهادت نائل آمد.

وی افزود: در این عملیات آتش نشان «مجتبی اکبری» به دلیل از دست دادن تعادل و برخورد سرش با زمین جان خود را از دست داد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اضافه کرد: این آتش نشان به بیمارستان آیت الله کاشانی منتقل شد.

وی گفت: مراسم تشییع پیکر این شهید فردا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5041045

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