شهادت «عزیزالله اکبری» یکی از آتش نشانان ایستگاه شماره ۷ اصفهان

فرهاد کاوه آهنگران در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص حادثه امروز در ایستگاه شماره هفت آتش نشانی اصفهان اظهار داشت: در این ایستگاه مانور عملیات آموزشی برگزار شد که در این عملیات و حدود ساعت ۱۱ یکی از آتش نشانان مجروح و به درجه شهادت نائل آمد.
وی افزود: در این عملیات آتش نشان «مجتبی اکبری» به دلیل از دست دادن تعادل و برخورد سرش با زمین جان خود را از دست داد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اضافه کرد: این آتش نشان به بیمارستان آیت الله کاشانی منتقل شد.
وی گفت: مراسم تشییع پیکر این شهید فردا برگزار خواهد شد.
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