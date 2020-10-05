به گزارش خبرنگار مهر، غفور قاسم‌پور عصر دوشنبه در جلسه کارگروه مقابله با کرونا با اشاره به تشدید نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی از ابلاغ دستورالعمل استفاده از ماسک و فاصله‌گذاری اجتماعی ویژه کلان‌شهر کرج خبر داد و اظهار کرد: در این دستورالعمل وظایف دستگاه‌های مختلف در بعد اقدامات و ابعاد نظارتی مشخص شده است.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌ها از سوی فرمانداری کرج بیان کرد: این دستورالعمل به تمامی دستگاه‌ها و ادارات شهرستان ابلاغ شده است و با متخلفان برخورد سخت خواهد شد.

فرماندار کرج خاطرنشان کرد: صنوفی که مشمول محدودیت فعالیت‌ها نیستند باید برابر ضوابط بهداشتی به مردم خدمت ارائه دهند و در صورت مشاهده هرگونه بی‌مبالاتی نسبت به مهر و موم واحد متخلف اقدام می‌شود.

وی با بیان اینکه سازمان صمت استان البرز در زمینه استفاده از ظرفیت قانونی حوزه اصناف برای اجرای دستورالعمل‌ها، تأمین ماسک ارزان‌قیمت و مواد ضدعفونی‌کننده وظایفی را بر عهده دارد، متذکر شد: باید همه دستگاه‌ها وظایف خود را به خوبی اجرا کنند تا در زمینه نظارت و اجرا بتوانیم عملکرد قابل قبول و اثربخشی داشته باشیم.