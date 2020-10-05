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۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۱۸:۱۵

فرماندار کرج مطرح کرد؛

تشدید نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کرج

تشدید نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کرج

کرج - فرماندار شهرستان کرج با اشاره به تشدید نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی از ابلاغ دستورالعمل استفاده از ماسک و فاصله‌گذاری اجتماعی ویژه کلان‌شهر کرج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غفور قاسم‌پور عصر دوشنبه در جلسه کارگروه مقابله با کرونا با اشاره به تشدید نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی از ابلاغ دستورالعمل استفاده از ماسک و فاصله‌گذاری اجتماعی ویژه کلان‌شهر کرج خبر داد و اظهار کرد: در این دستورالعمل وظایف دستگاه‌های مختلف در بعد اقدامات و ابعاد نظارتی مشخص شده است.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌ها از سوی فرمانداری کرج بیان کرد: این دستورالعمل به تمامی دستگاه‌ها و ادارات شهرستان ابلاغ شده است و با متخلفان برخورد سخت خواهد شد.

فرماندار کرج خاطرنشان کرد: صنوفی که مشمول محدودیت فعالیت‌ها نیستند باید برابر ضوابط بهداشتی به مردم خدمت ارائه دهند و در صورت مشاهده هرگونه بی‌مبالاتی نسبت به مهر و موم واحد متخلف اقدام می‌شود.

وی با بیان اینکه سازمان صمت استان البرز در زمینه استفاده از ظرفیت قانونی حوزه اصناف برای اجرای دستورالعمل‌ها، تأمین ماسک ارزان‌قیمت و مواد ضدعفونی‌کننده وظایفی را بر عهده دارد، متذکر شد: باید همه دستگاه‌ها وظایف خود را به خوبی اجرا کنند تا در زمینه نظارت و اجرا بتوانیم عملکرد قابل قبول و اثربخشی داشته باشیم.

کد مطلب 5041055

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