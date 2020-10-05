به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا، صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز دوشنبه اعلام کرد که اشرف‌غنی رییس جمهور این کشور در دیدار با هیأت مذاکره‌کننده دولت با طالبان در دوحه قطر با اعضاء به گفتگو پرداخت.

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این خصوص گفت: وی صبح امروز به کویت سفر کرد و پس از دیدار با مقام‌های آن کشور عازم دوحه شد.

بر اساس اعلام صدیق صدیقی، اشرف‌غنی قرار است امروز و فردا سه شنبه با مقام‌های قطری در خصوص روابط دوجانبه و صلح افغانستان گفتگو کند.

این درحالیست که نمایندگانی از سوی طالبان و دولت افغانستان در هفته‌های اخیر مشغول گفتگو پیرامون دست‌یابی به مذاکرات صلح در این کشور هستند.