  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۱۸:۰۹

در دوحه قطر؛

اشرف‌غنی با هیأت مذاکره‌کننده افغانستان با طالبان دیدار کرد

اشرف‌غنی با هیأت مذاکره‌کننده افغانستان با طالبان دیدار کرد

رییس جمهور افغانستان در جریان سفر به دوحه قطر، با هیأت مذاکره‌کننده دولت افغانستان با طالبان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا، صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز دوشنبه اعلام کرد که اشرف‌غنی رییس جمهور این کشور در دیدار با هیأت مذاکره‌کننده دولت با طالبان در دوحه قطر با اعضاء به گفتگو پرداخت.

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این خصوص گفت: وی صبح امروز به کویت سفر کرد و پس از دیدار با مقام‌های آن کشور عازم دوحه شد.

بر اساس اعلام صدیق صدیقی، اشرف‌غنی قرار است امروز و فردا سه شنبه با مقام‌های قطری در خصوص روابط دوجانبه و صلح افغانستان گفتگو کند.

این درحالیست که نمایندگانی از سوی طالبان و دولت افغانستان در هفته‌های اخیر مشغول گفتگو پیرامون دست‌یابی به مذاکرات صلح در این کشور هستند.

کد مطلب 5041068

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها