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۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۱۸:۰۷

با شاه‌بیت «رأی بدهید»؛

ترامپ توییت‌بازی را ازسرگرفت

ترامپ توییت‌بازی را ازسرگرفت

ترامپ حین بستری در بیمارستان در تلاش برای مدیریت جنگ قدرت در راستای کسب آرای بیشتر در انتخابات سوم نوامبر ۲۰۲۰، توییت‌بازی با شاه‌بیت «رأی بدهید» را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان بستری است، در تلاش برای مدیریت جنگ قدرت در راستای کسب آرای بیشتر در انتخابات سوم نوامبر ۲۰۲۰ انتشار توئیت های خود را ازسرگرفت.

رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه در سلسله توئیت های متوالی سعی کرد وعده های پوچ خود را بار دیگر برای مردم این کشور تکرار کند. وی از نخستین ساعات امروز تنها در عرض یک ساعت ۱۸ پیام در شبکه توییتر ارسال کرد.

۱۶ پیام از این ۱۸ توییت در عرض تنها ۳۰ دقیقه منتشر شده‌اند. اکثر این پیام‌ها که با حروف درشت نوشته شده‌اند، به دعوت از مردم برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری و دادن رأی به او مربوط می‌شوند.

«نظم و عدالت. رأی بدهید!»، «قوی‌ترین ارتش. رأی بدهید!» و یا «بزرگ‌ترین کاهش مالیاتی. رأی بدهید» از مضمون شماری از این توییت‌ها هستند.

کد مطلب 5041077

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    نظرات

    • آرمین IR ۱۹:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
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      پاسخ
      ترامپ هم خیال می کنه توییتر اون بازیه هست هر چند ساعت یکبار میاد اتک میزنه😂😛

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