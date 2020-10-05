توجه به تولید موجب عزت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر دوشنبه در آئین اهدای نوشت افزار به دانش آموزان کم برخوردار استان مرکزی در قالب پویش مشق احسان در اراک، اظهار کرد: ویروس کرونا به تمامی دنیا سرایت کرده و نزدیک به دو میلیون انسان را در سراسر جهان به کام مرگ کشانده و چند میلیون نفر نیز با این بیماری درگیر هستند.

وی ادامه داد: سردمداران فاسد، مستکبران، صهیونیست‌ها و عمال خبیث آنها تبعیض، نابرابری، نژاد پرستی، جنگ، خونریزی را در کشورهایی مانند فلسطین، سوریه، لبنان، غزه، کشمیر، یمن و آذربایجان ایجاد می‌کنند و به آتش افروزی دامن می‌زنند چرا که به دنبال منافع خود هستند.

حداقل یک میلیارد جمعیت کره زمین زیر خط فقر هستند

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: برای علاج دردهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، بهداشتی، دفاعی و… چاره حکیمانه‌ای توسط این سردمداران فرومایه، اندیشیده نشده است.

دری نجف آبادی افزود: حداقل یک میلیارد جمعیت کره زمین زیر خط فقر هستند، در این شرایط در خود آمریکا به طور متعارف ۵۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند.

وی عنوان کرد: در مورد آنفلوانزا اسپانیایی نزدیک به ۱۰ سال کشف واکسن آن به طول انجامید در مورد ویروس کرونا که ناشناخته‌تر است، این کار دشوارتر خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران به برکت اسلام، امام، خون شهدا، شهدای شاخص، سلیمانی‌ها، هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب، بیداری، هوشیاری ملت، انسجام ملی، مدافعان سلامت و حریم ولایت متحمل کمترین آسیب‌ها بوده است.

در برابر تحریم‌های ظالمانه باید مقاومت کرد

به گفته دری نجف آبادی مردم باید در برابر تحریم‌های ظالمانه، جاهلانه و جنایتکارانه آمریکا مقاومت کنند.

وی در خصوص طرح مواسات و همدلی گفت: در مرحله سوم این طرح بیش از ۷ هزار بسته معیشتی برای خانواده‌های نیازمند استان تهیه و توزیع شده است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تهیه ۸ هزار بسته نوشت افزار در قالب پویش مشق احسان برای دانش آموزان مناطق کم برخوردار استان توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را اقدامی مؤثر دانست و افزود: دانش آموزان باید در سخت‌ترین شرایط به دنبال علم و دانش باشند تا در آینده همانند شهید احمدی‌روشن و شهید شهریاری چراغ دانش را در جامعه روشن نگهدارند و با علم و دانش و معرفت گره‌های بزرگ را بگشایند تا کشور امام زمان را به اوج قله عزت برسانند و با وجود فشارهای بین المللی ثابت کنند که ما می‌توانیم.

دری نجف آبادی بیان کرد: باید اراده، امید، اعتماد به‌نفس را در دانش آموزان تقویت و از تضعیف روحیه آنها پرهیز کرد.