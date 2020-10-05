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۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۲۰:۰۰

میدوز مطرح کرد؛

جدیدترین موضع‌گیری کاخ‌سفید درباره وضعیت ترامپ

جدیدترین موضع‌گیری کاخ‌سفید درباره وضعیت ترامپ

رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید بر خلاف سخنان پیشین خود به موضع‌گیری جدیدی درباره سلامتی ترامپ پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «مارک میدوز» رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید در تلاش برای عادی نشان دادن روند بهبودی رئیس جمهور آمریکا با طرح ادعائی جدید مدعی شد که وضعیت سلامتی وی یک‌شبه بهبود پیدا کرده است!

ادعای رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید در حالی مطرح می شود که خود وی دیروز افشا کرده بود که وضعیت جسمی دونالد ترامپ روز جمعه بسیار بدتر از آن چیزی بوده که بتوان آن را به صورت علنی رسانه ای کرد؛ رویترز نیز دو روز پیش با انتشار خبری اعلام کرده بود که ترامپ روز جمعه و شنبه به دستگاه اکسیژن نیاز پیدا کرده بود.

«مارک میدوز» همگام با رئیس خود برای کسب آرای مردمی در انتخابات سوم نوامبر ۲۰۲۰ ادعا کرد که کاخ سفید انتظار دارد رئیس جمهور بتواند بیمارستان را تَرک کند و به محل اقامت خود بازگردد.

وی در این باره ادعا کرد: تصمیم درباره مرخص شدن رئیس‌جمهور آمریکا اواخر امروز (به وقت آمریکا) و پس از مشورت با تیم پزشکی وی اتخاذ خواهد شد.

به گزارش مهر، عدم شفافیت کاخ سفید و تناقض‌گویی‌ها درباره وخامت حال رئیس‌جمهور آمریکا، از انتقاداتی است که این روزها علیه جمهوریخواهان مطرح می‌شود. ترامپ و همسرش روز جمعه خبر ابتلاء به کووید ۱۹ را علنی کردند حال آنکه ظاهراً خوشه بیماری گسترده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود و بسیاری از کارکنان کاخ سفید آلوده شده‌اند.

کد مطلب 5041093

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