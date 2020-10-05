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۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۱۸:۱۴

سخنگوی آتش نشانی تهران خبر داد؛

انفجار و آتش سوزی در شهرک صنعتی چهاردانگه

انفجار و آتش سوزی در شهرک صنعتی چهاردانگه

اسلامشهر- سخنگوی آتش نشانی تهران از وقوع انفجار و آتش سوزی در شهرک صنعتی چهاردانگه خبر داد.

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر از انفجار و آتش سوزی بعد از ظهر دوشنبه در شهرک صنعتی چهاردانگه خبر داد و افزود: به محض اطلاع از حادثه سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه چندین دستگاه تانکر آب و خودروهای دیگر به محل حادثه اعزام شدند.

وی با تشریح محل و جزئیات آتش سوزی ادامه داد: انفجار و آتش سوزی در یک سوله ۴۰۰ متری تولید چسب و حلال‌ها رخ داد و به دلیل وجود مایعات قابل اشتعال چندین انفجار به وقوع پیوست.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه آتش در حال سرایت به سوله‌های اطراف بود، اضافه کرد: مأموران آتش نشانی به سرعت از سرایت آتش به اطراف جلوگیری و پس از ایمن سازی آتش را خاموش کردند.

ملکی از انفجار و سوختن تعداد زیادی بشکه حاوی مایعات قابل اشتعال در پی این آتش سوزی خبر داد و گفت: خوشبختانه این حادثه مصدوم نداشت، اما علت و نیز میزان خسارت حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.

کد مطلب 5041097

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