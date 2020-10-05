تهیه برنامه اجرایی ساخت ۱۰۰ مدرسه در منطقه ۲۲

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از ارائه گزارش نیازسنجی محلات و نواحی سطح منطقه از نظر تعداد مدارس موجود و تعداد مدارس مورد نیاز این منطقه توسط مدیران شهری، علی نوذرپور گفت: پس از جلسه ای که با ریاست شورای شهر درخصوص مسائل و مشکلات سرانه های آموزشی منطقه داشتیم، در حال مکاتبه با شورای شهر برای تصویب برنامه اجرایی هستیم که بتوانیم زمین هایی را که کاربری آموزشی دارند به صورت رایگان در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده و بر اساس مصوبات شورای شهر بتوانیم مسائل قانونی واگذاری زمین ها را حل کنیم.

شهردار منطقه ۲۲ با بیان اینکه اجرای این برنامه با همکاری شهرداری، سازمان های مردم نهاد و آموزش و پرورش امکان پذیر خواهد بود، تصریح کرد: موضوعاتی را برای تصویب اجرای این برنامه در شورای شهر مطرح کرده ایم که اگر مورد موافقت قرار گیرد، شهرداری را ملزم می کند هزینه یک سوم ساخت این مدارس را تامین اعتبار کند، به عبارتی اگر در سال اول ۲۰ مدرسه در این منطقه ساخته شود شهرداری می بایست هزینه ساخت ۶ مدرسه را در اختیار ما قرار دهد. و یک سوم دیگر هزینه ها توسط انجمن خیرین مدرسه ساز و یک سوم باقی مانده نیز از اراضی تحت تملک راه و شهرسازی، دولت و وزارت آموزش و پرورش تامین اعتبار خواهد شد.

نوذرپور تصریح کرد: طرح دو فوریتی برنامه اجرایی تحقق یکصد مدرسه در طی ۵ سال در منطقه ۲۲، برای شورای شهر ارسال خواهد شد و بر اساس آن برنامه، تقسیم کار ۴ ساله نیز مورد بحث و دفاع قرار خواهد گرفت.

به گفته شهردار منطقه ۲۲، زمانی که طرح در شورای شهر تصویب شود برای شهرداری تعهد ایجاد می کند که برنامه ۵ ساله را تا پایان ساخت ۱۰۰ مدرسه در این منطقه اجرا کند، ولی بخشی از تعهدات که برای دولت تعیین شده است لازم الاجرا نیست مگر اینکه وزارت آموزش و پرورش پیگیر موضوع باشد و از دولت بخواهد که این امر محقق شود.

در ادامه این نشست فولادوند مدیر کل آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش در حال پیگیری آراء صادره محاکم قضایی بر علیه برخی تعاونی های مسکن است تا بتواند برخی از اراضی با کاربری آموزشی را پس بگیرد و تا هفته آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت و از آنجا که ساخت و ساز مدارس در راستای رفاه مردم منطقه و شهرک های تازه ساز است، دادستان، شورای تامین استان، ریاست قوه قضایی و نیروهای مسلح اعلام آمادگی برای همکاری لازم در این زمینه را کرده اند.

فولادوند با اشاره به جلسه ای که با وزیر آموزش و پرورش در خصوص تامین زمین برای ساخت مدرسه داشت، خاطر نشان کرد: وزیر آموزش و پرورش قول مساعدت در این زمینه را به ما داده و حل این مسئله نیاز به طرح موضوع در هیات دولت ندارد.

وی ادامه داد: کار مهمی که در حال انجام است انعقاد تفاهم نامه ای است که بین آموزش و پرورش و قرارگاه خاتم الانبیاء انجام شده است که به استناد بودجه سال ۹۹، فروش املاک مازاد باید به حساب خزانه واریز شود و صرف هزینه پایان خدمت و بازنشستگی همکاران شود.

مدیر آموزش و پرورش همچنین متذکر شد: بر اساس این تفاهم نامه برای اینکه آموزش و پرورش مجبور به فروش املاک مازاد نباشد با این قرار گاه تهاتر کرده است که حدود ۱۵۰ املاک مازاد را خریداری کرده و به ازاری املاک خریداری شده در ساخت مدارس همکاری کند.

وی تصریح کرد: بخشی از هزینه ها ی بدست آمده صرف تکمیل پروژه های مشترک با خیرین مدرسه ساز و بخش دیگری صرف خرید و تامین زمین با کاربری آموزشی در مناطق ۲۲،۴ و ۱۲ خواهد شد.

فولادوند در پایان تصریح کرد: همه ی ما با تمامی قوا و با جدیت تمام پای کار هستیم و بدون شک این کار با موفقیت انجام خواهد شد چرا که این کار رضای خدا و تامین رفاه و آسایش مردم را در پی خواهد داشت.