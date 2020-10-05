جنگنده روسیه هواپیماهای آلمانی و سوئدی را رهگیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مرکز ملی کنترل دفاعی روسیه (NDCC) وابسته به وزارت دفاع این کشور امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک فروند جنگنده روسی «سوخو ۲۷» متعلق به ناوگان دریای بالتیک موفق به رهگیری یک فروند هواپیمای گشت زنی آلمان و یک فروند هواپیمای شناسایی سوئد بر فراز این دریا و در نزدیکی مرزهای روسیه شده است.

بر اساس بیانیه صادره از سوی مرکز ملی کنترل دفاعی روسیه، جنگنده روسی «سوخو ۲۷» در این عملیات توانسته است هواپیمای مذکور را از مرزهای روسیه دور کند. بیانیه مذکور در ادامه می‌افزاید: برای شناسایی اهداف هوایی و جلوگیری از نقض مرز دولتی فدراسیون روسیه، یک جنگنده سوخو-۲۷ از نیروهای پدافند هوایی ناوگان بالتیک به هوا برخاست. بر اساس اعلام مرکز ملی کنترل دفاعی روسیه، اهداف هوایی به عنوان هواپیمای گشتی پایگاه اوریون R-۳C نیروی دریایی آلمان و هواپیمای شناسایی گلف‌استریم نیروی هوایی سوئد شناسایی شدند. مرکز ملی کنترل دفاعی روسیه در این بیانیه می‌افزاید: تمامی مراحل پرواز جنگنده مذکور کاملاً منطبق با مقررات بین‌المللی در رابطه با استفاده از حریم هوایی صورت گرفت و به هواپیمای آمریکائی اجازه نقض مرز فدراسیون روسیه داده نشد.