محورهای شمالی پایتخت لغزنده هستند

سرهنگ نورالله خادم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بارش باران در سطح محورهای مواصلاتی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ لغزندگی سطح جاده‌ها را به همراه داشته است.

وی افزود: از ساعتی پیش در محورهای شمالی استان (آزادراه شمال-پردیس-جاجرود-کرج-لواسانات و قم) شاهد بارش باران هستیم که باعث لغزندگی سطح راه شده است.

رئیس پلیس راه پایتخت ادامه داد: همیشه اولین بارش باران می‌تواند بستر ناامنی برای رانندگانی که با سرعت مطمئنه ای که با شرایط جدید باید اتخاذ کنند و توجه نمی‌کنند فراهم می‌کند.

سرهنگ خادم گفت: بنابراین از رانندگان عزیز تقاضا داریم با تدبیر و با توجه به شرایط جدید به وجود آمده رانندگی نمایند و انشاالله سالم و تندرست به مقصد برسند.