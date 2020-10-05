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۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۱۸:۳۹

سرهنگ خادم:

محورهای شمالی پایتخت لغزنده هستند

محورهای شمالی پایتخت لغزنده هستند

رئیس پلیس راه تهران، وضعیت محورهای مواصلاتی پایتخت را در اولین بارش باران پاییزی تشریح کرد.

سرهنگ نورالله خادم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بارش باران در سطح محورهای مواصلاتی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ لغزندگی سطح جاده‌ها را به همراه داشته است.

وی افزود: از ساعتی پیش در محورهای شمالی استان (آزادراه شمال-پردیس-جاجرود-کرج-لواسانات و قم) شاهد بارش باران هستیم که باعث لغزندگی سطح راه شده است.

رئیس پلیس راه پایتخت ادامه داد: همیشه اولین بارش باران می‌تواند بستر ناامنی برای رانندگانی که با سرعت مطمئنه ای که با شرایط جدید باید اتخاذ کنند و توجه نمی‌کنند فراهم می‌کند.

سرهنگ خادم گفت: بنابراین از رانندگان عزیز تقاضا داریم با تدبیر و با توجه به شرایط جدید به وجود آمده رانندگی نمایند و انشاالله سالم و تندرست به مقصد برسند.

کد مطلب 5041115

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