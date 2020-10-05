محورهای شمالی پایتخت لغزنده هستند

سرهنگ نورالله خادم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بارش باران در سطح محورهای مواصلاتی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ لغزندگی سطح جادهها را به همراه داشته است.
وی افزود: از ساعتی پیش در محورهای شمالی استان (آزادراه شمال-پردیس-جاجرود-کرج-لواسانات و قم) شاهد بارش باران هستیم که باعث لغزندگی سطح راه شده است.
رئیس پلیس راه پایتخت ادامه داد: همیشه اولین بارش باران میتواند بستر ناامنی برای رانندگانی که با سرعت مطمئنه ای که با شرایط جدید باید اتخاذ کنند و توجه نمیکنند فراهم میکند.
سرهنگ خادم گفت: بنابراین از رانندگان عزیز تقاضا داریم با تدبیر و با توجه به شرایط جدید به وجود آمده رانندگی نمایند و انشاالله سالم و تندرست به مقصد برسند.
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