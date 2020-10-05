به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی عصر دوشنبه در آئین افتتاح ۶۷۴ طرح راه روستایی کشور که به صورت نمادین در شهرستان طالقان با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: امروز یکی از روزهای خوب برای مردم روستاهای البرز بود و توانستیم اقدامی برای رفاه حال آنها انجام دهیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از پروژه‌های راه‌سازی روستایی در استان البرز مغفول مانده بود، بیان کرد: پروژه محور روستایی هشتگرد به طالقان مربوط به ۲۲ سال گذشته بود که با همت وزارت راه تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

استاندار البرز با بیان اینکه برای پایان دادن به مشکلات راه‌های استان و همچنین مشکل ریل‌گذاری قطارها از سال ۹۴ کلنگ پروژه‌های عمرانی در حوزه راه به زمین خورد، تصریح کرد: دو خطه کردن ریل کرج به قزوین، افزایش طول باند فرودگاه پیام، ساخت لاین بعدی آزادراه تهران - شمال و راه‌اندازی قطار برقی هشتگرد به گلشهر کرج از جمله این پروژه‌ها هستند.

وی با بیان اینکه از سال ۹۷ تا ۹۸ به میزان ۳۵۱ درصد به اعتبارات عمرانی استان البرز افزوده شد و این افزایش اعتبار برای طالقان ۳۱۵ درصد بود، گفت: اولین استانی هستیم که در سه سال گذشته نرخ جمعیت روستایی‌مان با ۳.۳ درصد افزایش همراه بوده است.

شهبازی ادامه داد: امیدواریم آزادراه چرمشهر به آبیک هرچه زودتر به بهره‌برداری رسیده و کمربند شمالی کرج نیز تا پایان سال به اتوبان شهید همت وصل شود.

وی متذکر شد: البرز در مسیر مواصلاتی ۱۴ استان کشور قرار دارد و باید از این ظرفیت به درستی بهره ببریم، چراکه استفاده از این ظرفیت می‌تواند عامل رشد، پیشرفت و آبادانی استان باشد.