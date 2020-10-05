به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی شجاعی عصر امروز در حاشیه آئین بهره برداری از ۷ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور به صورت متمرکز که در روستای عزیز آباد مانه و سملقان برگزار شد، اظهار کرد: از سال گذشته که ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح‌های مختلف در خراسان شمالی آغاز شده، تا کنون ۹ هزار واحد آن به بهره برداری رسیده است.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: ۳۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و دهیاری برای بازسازی ۶۶ روستا در بحث رانش زمین از طرح‌های هادی هزینه شده است.

وی افزود: ۱۲۵ کیلومتر از معابر روستایی آسفالت شده و ۷۰۲ طرح اشتغالزایی توسط دهیاری‌ها به تهران ارسال شده که ۵۰ درصد آنها به مرحله اجرا درآمده.

شجاعی اظهار داشت: خراسان شمالی در حوزه نفوذ بیمه روستایی و عشایری رتبه ۴ کشوری را دارد و ۵۹ درصد منازل روستایی مقاوم سازی شده‌اند.

استاندار خراسان شمالی در انتها بیان داشت: با توجه به اینکه ۴۴ درصد جمعیت استان در روستاها مستقر است باید سمت و سوی توسعه و آبادانی خراسان شمالی از روستاها و عشایر آغاز شود.