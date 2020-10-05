به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید محمد مهدی هادوی گفت: هیئت وزیران به استناد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و به منظور شناسایی عمق ساخت داخل محصولات داخلی آئین‌نامه اجرایی مربوط به روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن را در ۷ ماده به تصویب رساند.

وی افزود: هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف انجام حمایت هدفمند و به موقع از سوی دولت آئین نامه اجرایی تبصره جز (۳) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی درخصوص روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن، این آئین نامه را تصویب کرد.

رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در روند اجرایی این تصویب نامه سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت خانه‌های نفت، نیرو، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزارت صمت همکاری خواهند نمود.

هادوی گفت: بر اساس این آئین نامه، عمق ساخت داخل، میزان مجموع سهم ارزش عوامل تولید و نهاده‌های به کار رفته در فرآیند ساخت محصولات داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده، می‌باشد.

وی اضافه کرد: درصد عمق ساخت کلیه خدماتی که در قلمرو جغرافیایی کشور ارائه می‌شوند معادل درصد سهم نیروی کار ایرانی در ارائه آن خدمت است.

رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: درصد عمق ساخت داخل هر یک از کالاها و خدمات که با روش شاخص‌های ارزش جز به جز (IPI) تعیین شده، در پنج بازه ۲۰ درصد و کمتر از آن، بیش از ۲۰ تا ۴۰ درصد، بیش از ۴۰ تا ۶۰ درصد، بیش از ۶۰ تا ۸۰ درصد و بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ درصد تعریف می‌شود.