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۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۲۰:۳۸

یک مقام مسئول خبر داد:

تصویب آیین‌نامه اجرایی روش احراز عمق ساخت داخل

تصویب آیین‌نامه اجرایی روش احراز عمق ساخت داخل

رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صمت از تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط به روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن را در ۷ ماده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید محمد مهدی هادوی گفت: هیئت وزیران به استناد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و به منظور شناسایی عمق ساخت داخل محصولات داخلی آئین‌نامه اجرایی مربوط به روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن را در ۷ ماده به تصویب رساند.

وی افزود: هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف انجام حمایت هدفمند و به موقع از سوی دولت آئین نامه اجرایی تبصره جز (۳) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی درخصوص روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن، این آئین نامه را تصویب کرد.

رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در روند اجرایی این تصویب نامه سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت خانه‌های نفت، نیرو، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزارت صمت همکاری خواهند نمود.

هادوی گفت: بر اساس این آئین نامه، عمق ساخت داخل، میزان مجموع سهم ارزش عوامل تولید و نهاده‌های به کار رفته در فرآیند ساخت محصولات داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده، می‌باشد.

وی اضافه کرد: درصد عمق ساخت کلیه خدماتی که در قلمرو جغرافیایی کشور ارائه می‌شوند معادل درصد سهم نیروی کار ایرانی در ارائه آن خدمت است.

رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: درصد عمق ساخت داخل هر یک از کالاها و خدمات که با روش شاخص‌های ارزش جز به جز (IPI) تعیین شده، در پنج بازه ۲۰ درصد و کمتر از آن، بیش از ۲۰ تا ۴۰ درصد، بیش از ۴۰ تا ۶۰ درصد، بیش از ۶۰ تا ۸۰ درصد و بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ درصد تعریف می‌شود.

کد مطلب 5041143

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