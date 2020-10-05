۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ایلام آبی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح همزمان دو هزار و ۷۸۴ طرح روستایی عمرانی استان که با دستور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور سردار زهرایی مسئول بسیج سازندگی کشور برگزار شد، با عنوان این مطلب که با اجرای طرح احیای قنات بیش از سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان آبی خواهد شد، افزود: طرح احیای قنات قدیمی در بالادست روستای گلان در شهرستان مهران که با همکاری سپاه انجام می‌شود از پروژه‌های مهم و کم نظیر ما در سطح کشور است که بیش از یک هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی استان را تحت پوشش خود قرار دهد.

استاندار ایلام با عنوان این مطلب که اجرای طرح احیای قنات در ایلام از طراحی‌های ناب و الگو در کشور است، اظهار کرد: طرح مهم دیگر احیای قنات در روستای امیرآباد مهران است که این هم از کارهای بسیار ارزشمند در استان است که یک هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی را آبی خواهد کرد.

وی با اشاره به این موضوع که در تمامی زمینه‌ها همکاری بسیار خوبی با مجموعه سپاه و بسیج داریم، تصریح کرد: این همراهی و همکاری از جمله در حوادث و بلایای طبیعی، طرح‌های محرومیت زدایی، اشتغالزایی، فعالیت‌های عمرانی و کشاورزی و … به عنوان یک نمونه و الگوی بی دیل در کشور قابل طرح است.

گفتنی است همزمان با ۱۲ استان دیگر دو هزار و ۷۴۸ طرح حوزه روستایی با اعتبار ۲۰۹ میلیارد و ۵۵۳ میلیون تومان (با مشارکت ۳۰ درصدی بسیج سازندگی) شامل ۸۳۰ طرح عمران و زیرساخت روستایی و یک هزار و ۹۱۸ واحد مسکونی محرومان در استان ایلام به دستور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور قاسم سلیمانی‌دشتکی استاندار ایلام، سردار زهرایی مسئول بسیج سازندگی کشور، سردار شاکرمی فرمانده سپاه استان و مجموعه مسئولان استان افتتاح شد.