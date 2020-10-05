به گزارش خبرنگار مهر، علی امیری راد عصر امروز در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان خداآفرین که با محوریت توزیع اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری و با حضور معاون مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری برگزار شد با اشاره به اینکه ۱۰۰ درصد اعتبارات مصوب پروژه‌های سال گذشته تخصیص یافته و در مرحله اجراست افزود: با توجه به پایین بودن شاخص‌های برخورداری شهرستان در حوزه آب و راه روستایی نسبت به استان اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری شهرستان با اولویت اجرا و تکمیل پروژه‌های آب و راه هزینه خواهد شد.

وی گفت: در سال جاری مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای پروژه‌های روستاهای فاقد دهیاری و ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال نیز مناطق عشایری شهرستان اعتبار تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: با توجه به تورم و عدم ثبات قیمت بازار و همچنین به منظور تسریع در اجرای پروژه‌ها امکان افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات در پروژه‌های اجرایی مجاز است.