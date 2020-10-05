  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۲۰:۰۵

فرماندار خداآفرین خبر داد؛

اختصاص ۸ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه‌های روستاهای فاقد دهیاری

اختصاص ۸ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه‌های روستاهای فاقد دهیاری

خداآفرین- فرماندار خداآفرین از اختصاص هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار برای پروژه‌های روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری خداآفرین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی امیری راد عصر امروز در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان خداآفرین که با محوریت توزیع اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری و با حضور معاون مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری برگزار شد با اشاره به اینکه ۱۰۰ درصد اعتبارات مصوب پروژه‌های سال گذشته تخصیص یافته و در مرحله اجراست افزود: با توجه به پایین بودن شاخص‌های برخورداری شهرستان در حوزه آب و راه روستایی نسبت به استان اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری شهرستان با اولویت اجرا و تکمیل پروژه‌های آب و راه هزینه خواهد شد.

وی گفت: در سال جاری مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای پروژه‌های روستاهای فاقد دهیاری و ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال نیز مناطق عشایری شهرستان اعتبار تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: با توجه به تورم و عدم ثبات قیمت بازار و همچنین به منظور تسریع در اجرای پروژه‌ها امکان افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات در پروژه‌های اجرایی مجاز است.

کد مطلب 5041176

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها