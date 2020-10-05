حمله راکتی به تیپ ۱۱۰ حشد شعبی در دیالی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین اعلام کرد که تیپ ۱۱۰ حشد شعبی در استان دیالی عراق هدف حمله راکتی قرار گرفته است.

بر اساس گزارش المیادین، این حمله با ۸ راکت و به پایگاه حشد شعبی در منطقه السعدیه، در شمال شرق استان دیالی صورت گرفته است.

این در حالی است که امروز علی الوائلی کارشناس امور امنیتی عراقی درباره اقدامات تحریک آمیز آمریکا علیه حشد شعبی در نواری مرزی میان عراق و سوریه هشدار داد و اعلام کرده بود که ممکن است که آمریکاییها بار دیگر به بهانه اینکه اشتباه رخ داده است، نیروهای حشد شعبی را هدف قرار دهند.

وی افزوده بود: دولت باید همه فعالیت‌های نظامی نیروهای خارجی در عراق به استثنای دستورات صادره از فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق را متوقف کند. دولت آمریکا به دنبال هدف قرار دادن حشد شعبی است و این به خاطر نتایجی است که حشد شعبی علیه داعش رقم زده است. به علت موفقیت حشد شعبی علیه داعش و نیز اتهامات متوالی آمریکاییها علیه حشد شعبی مبنی بر حمله به نظامیان این کشور در پایگاه‌ها و مناطق مختلف، واشنگتن تلاش می‌کند که حشد شعبی را مورد هدف قرار دهد و احتمال دارد که نیروهای حشد شعبی را در نزدیکی مرز با سوریه بمباران کند. از دولت عراق انتظار می‌رود دستگاه‌ها و رادارهای رصد قوی و پیشرفته در اختیار حشد شعبی بگذارد تا بتوانند هر گونه تحرک نیروهای آمریکایی را رصد کنند؛ به ویژه اینکه واشنگتن، حشد شعبی را در مناطق مختلف هدف قرار می‌دهد و سپس ادعا می‌کند حمله به آن ناشی از اشتباه بوده است.