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۱۵ مهر ۱۳۹۹، ۵:۵۹

در فرآیند معالجه کووید- ۱۹؛

درمان استروئیدی ترامپ عوارض جانبی جدی به همراه دارد

درمان استروئیدی ترامپ عوارض جانبی جدی به همراه دارد

رئیس جمهور آمریکا که برای معالجه کووید-۱۹ با داروی استروئید تحت درمان قرار گرفته است، در معرض بروز عوارض جانبی بسیار جدی این دارو از جمله پرخاشگری، پریشانی ذهنی و تغییرات خلق و خو قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تیم پزشکی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که تجویز دگزامتازون- یک داروی استروئید عمومی مورد استفاده برای کاهش التهاب مرتبط با سایر بیماری‌ها است- برای درمان دونالد ترامپ تجویز شده است.

این دارو که برای درمان موارد حاد بیماری تجویز می‌شود، با خطرات بروز عوارض جانبی از جمله تغییرات خلق و خو، پرخاشگری و پریشانی ذهنی همراه است.

این در حالی است که مقامات کاخ سفید تصویری امیدبخش و خوش بینانه از وضعیت جسمانی ترامپ ترسیم کرده و می گفتند که او می‌تواند تا روز دوشنبه از بیمارستان مرخص شود. اما دگزامتازون برای موارد ابتلای جدی مصرف می‌شود.

نتایج یک بررسی در ماه ژوئن نشان داد که مصرف استروئید می تواند میزان مرگ و میر را در میان مبتلایان کووید -۱۹ با وضعیت جسمانی بسیار وخیم به میزان یک سوم کاهش داد.

دگزامتازون برای درمان اختلال های سیستم ایمنی بدن، بیماریهای التهابی، مشکلات تنفسی و سایر شرایط بوجود آمده بر اثر واکنش دفاعی و طبیعی بدن بکار می رود که خود می تواند با واکنش بیش از حد باعث بروز مشکلات جدیدی شود.

انجمن بیماریهای عفونی آمریکا اعلام کرد که دگزامتازون برای افرادی که به طور حاد به کووید -۱۹ مبتلا شده و به اکسیژن کمکی نیاز دارند، سودمند است. اما مطالعات نشان می دهد که این دارو ممکن است برای افرادی با علائم خفیف تر کووید -۱۹ مضر باشد؛ زیرا ممکن است واکنش عادی سیستم ایمنی بدن آنها را سرکوب می کند.

کد مطلب 5041253

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    نظرات

    • IR ۰۹:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
      0 0
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      احتمالش هست که به دروغ گفته کرونا داره؟
    • IR ۱۰:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
      1 0
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      داروی استروییدی نخورده دیوانه بود .حالا دیگه دارو هم بخوره چی میشه

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