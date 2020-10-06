برنامه های هفته جهانی کودک به صورت مجازی در بندرعباس برگزارمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد رضوانی در جلسه با رئیس شورای اجرایی شهر دوستدار کودک بندرعباس، اظهار کرد: باید بدانیم روز کودک فقط یک مراسم نیست، بلکه این مناسبت فرصتی برای ساختن جهانی شایسته برای کودکان است.

وی افزود: در حقوق جهانی کودک، کودکان باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شوند و در دین مبین اسلام هم نیز تاکید فراوانی بر رعایت حقوق کودک و توجه به این قشر شده که این مهم برخواسته از جایگاه نسل نوپا در آینده کشورها و ملل مختلف است.

رضوانی در ادامه تصریح کرد: جشنواره مجازی به وقت کودکی با موضوع من شهرم را دوست دارم چون…، ساخت بادبادک دست ساز، نقاشی کودک، کرونا، سلامت نیز یکی از برنامه‌های هفته جهانی کودک در شهر است.

وی ادامه داد: مهلت ارسال آثار تا ۲۴ مهرماه به صورت ارسال فیلم و عکس از نحوه کار از طریق واتساپ به شماره تماس ۰۹۱۶۴۲۶۹۱۷۶ است، جهت اطلاعات بیشتر علاقمندان به شرکت در این جشنواره می تواند به سایت http://sazemanfv.com/ مراجعه کنند.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس گفت: اختتامیه سوگواره هیئت‌های خانگی، اختتامیه جشنواره تابستانه یخ در بهشت، مسابقه نقاشی پروتکل ما و ماهی‌ها در ساحل خواجه عطا، برگزاری کارگاه آموزش مجازی مادر و کودک، بخشی از برنامه‌های این هفته است.