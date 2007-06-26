ساحل رمضانی تبار نفر اول کنکور سراسری در گروه علوم انسانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : در واقع حضور بنیاد ملی نخبگان به عنوان سازمان و ساختاری که قرار است از افراد شاخص از نظر علمی حمایت مالی و معنوی داشته باشد، تاکنون محسوس نبوده است.

وی افزود: لازم است که بنیاد حضور فعال تری داشته باشد و انتظار می رود با ابزارهای اطلاع رسانی از جمله بولتن و سایت اینترنتی تحرک بیشتری به فعالیت های خود بدهد.

رمضانی تبار خاطرنشان کرد: اگر من در گروه نفرات برتر کنکور هم حضور نداشتم اما انتظار داشتم بنیاد ملی نخبگان با این عنوان بتواند اطلاع رسانی بهتری در مورد چگونگی همکاریهای علمی کشور ارائه دهد.