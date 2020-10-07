به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این تفاهم‌نامه، به منظور بهبود و تقویت شبکه ارتباطات تلفن همراه و تکمیل پوشش در مناطق شهری و روستایی و در راستای توسعه و ایجاد اشتغال پایدار، مولد و فناورانه به منظور هوشمندسازی مدیریت جزیرۀ قشم، بین شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و سازمان منطقۀ آزاد قشم امضا شده است.

در مراسم امضای این تفاهم‌نامه که عصر سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹ در محل سازمان منطقۀ آزاد قشم برگزار شد، دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل و جمعی از اعضای هیأت مدیره و معاونان ایرانسل و نیز مهندس حمیدرضا مؤمنی، مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیرۀ سازمان منطقۀ آزاد قشم و جمعی از مدیران این سازمان حضور داشتند.

از جمله مفاد این تفاهم‌نامه، می‌توان به ارائه و توسعۀ خدمات مبتنی بر محتوا و تولید محتوای دیجیتال بر بسترهای ایرانسل، توسعه زیرساخت‌های فنی و ارتقای پوشش ارتباطی و اینترنت پرسرعت در جزیره قشم از طریق فراهم ساختن امکان ایجاد سایت‌های جدید و همکاری در ایجاد زیرساخت ارتباط شهری در قالب پروژه فیبرنوری، به منظور هوشمندسازی مدیریت جزیره قشم و نیز ارائۀ محصولات و امکانات مربوط به شهر هوشمند در جزیره قشم بر بسترهای ایرانسل و توسعه آنها اشاره کرد.

در این راستا، ایرانسل خدماتی مانند سیمکارت سازمانی، اینترنت سازمانی، شبکۀ امن همراه اختصاصی، راهکار مدیریت ناوگان، سامانۀ گفت‌وگوی ناهمگام سیگنال، خدمات اینترنت اشیا بر بستر شبکۀ NB-IoT و زیرساخت ابری (IaaS) را برای توسعۀ خدمات مدیریت هوشمند جزیرۀ قشم، ارائه خواهد داد.

ایرانسل در ششم مهرماه ۱۳۹۹ نیز تفاهم‌نامه‌ای را با ستاد توسعۀ فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل هوشمند معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان منطقۀ آزاد کیش، در زمینۀ طراحی و ایجاد پایلوت حمل‌ونقل هوشمند شهری، مبتنی بر شبکه‌های ارتباطات سلولی نسل جدید در منطقۀ آزاد کیش، در چارچوب شبکۀ ملی اطلاعات امضا کرده بود.