بازگشت عضو هیات مدیره به باشگاه سپاهان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، تغییراتی در هیات مدیره این باشگاه ایجاد شد.

در راستای همکاری و استفاده از ظرفیت های راهبردی و مدیریتی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، شرکت فولاد مبارکه بر این ایده بود که با استفاده از توانمندی های یکی از مدیران شایسته و ورزشی این اداره کل در عضویت هیات مدیره باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، این مسیر را هموارتر و کاربردی تر و این هماهنگی را جامع تر نماید.

اما با وجود بررسی های متعدد و پیگیری های لازم، به دلیل منع انتصاب کارکنان دولت، موضوع قابل حل نبود و بر همین اساس سیدعلی پزشک که پیش از این نیز در هیئت مدیره باشگاه سپاهان مسئولیت داشت مجدداً به عضویت هیات مدیره این باشگاه درآمد و همچنین براساس حکمی از سوی محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان، مجید رحیمی زاده به عنوان مشاور فنی ورزشی این باشگاه و مسئول انجمن هندبال سپاهان، همکاری و هم اندیشی خود را با باشگاه فولاد مبارکه سپاهان ادامه خواهند داد.