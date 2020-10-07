محدودیت های کرونایی در قم یک هفته دیگر تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان قم طی سخنانی ایام اربعین را فرصت بسیار خوبی برای اجرای طرح مواسات و کمک مومنانه دانست و افزود: با توجه به شیوع موج جدید کرونا و روند افزایش بستری‌ها در ادامه محدودیت‌ها نیازمند تشدید و تمدید محدودیت‌ها هستیم.

وی بیان کرد: تبلیغات محیطی برای ترغیب مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی امری ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار قم با تاکید بر اینکه در تبلیغات باید از ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی و شهری بهره گرفته شود، افزود: محدودیت‌های اعمال شده در استان به مدت یک هفته دیگر تمدید می‌شود.

وی ادامه داد: رعایت این محدودیت‌ها از سوی مردم و اصناف می‌تواند شرایط استان را در کنترل بیماری کمک کند.