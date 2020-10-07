شرط اصلی توفیق در اجرای محدودیت ها همکاری مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا، اظهار داشت: می‌دانیم تعطیل کردن موقت برخی از کسب و کارها برای مردم زحمت درست می‌کند اما در شرایط فعلی چاره‌ای جز افزایش سخت‌گیری‌ها و محدودیت‌ها نداریم.

رئیس جمهور با تاکید بر اجرای طرح استفاده ماسک از خانه تا خانه، افزود: مرحله نخست این طرح از شنبه برای تهران بزرگ اجرا و بنا به ضرورت، ممکن است در دیگر استان‌ها هم اجرایی و عملیاتی شود.

روحانی اظهارداشت: برای حسن اجرا و مؤثر بودن جرایمی که توسط کمیته‌های امنیتی- اجتماعی و درمانی ستاد مقابله با کرونا تدوین شده، کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات مکلف است با همکاری رسانه ملی و فضای مجازی و استفاده حداکثری از همه رسانه‌های کشور نسبت به اطلاع رسانی و آموزش این موضوع اقدام مؤثر و مداوم کند.

رئیس جمهور وظیفه اتحادیه‌ها، اصناف، صاحبان حِرَف و مدیران و مسؤولان ادارات را در رعایت پروتکل‌ها، اعمال نظارت و اجرای جرایم، بسیار جدی عنوان کرد و گفت: همه این بخش‌ها موظف به اعمال این جرایم و نظارت دائمی بر آنها هستند و این را بخشی از وظایف اولویت دار خود تعریف کنند.

روحانی با اشاره به اجرای طرح استفاده ماسک از خانه تا خانه، گفت: با توجه به اجباری شدن پوشش ماسک در استان تهران و برخی از مناطق کشور، دستگاه‌ها و مسؤولان ذیربط، موظف شده اند که تلاش مضاعفی برای تأمین ماسک ارزان قیمت انجام دهند و همزمان کمیته تبلیغات با همکاری کمیته درمان، باید روش ساخت ماسک‌های خانگی را به مردم آموزش بدهند.

رئیس جمهور در ادامه به موضوع اربعین و ضرورت رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی اشاره کرد و گفت: خوشبخانه با همکاری مردم متدین و منضبط کشورمان تمامی پروتکل‌ها در اکثر شهرها در عزاداری محرم به خوبی اجرا شد و اکنون توقع و انتظار این است که در عزاداری‌های اربعین و دهه آخر ماه صفر نیز این پروتکل‌ها به بهترین شکل اجرا شود به گونه‌ای که حتی دیگر شاهد برخی تخلفات کوچک نیز نباشیم.