حسرتی که بر دل خادمان مواکب ماند

به گزارش خبرنگار مهر، شیوع ویروس کرونا و عدم امکان حضور مواکب ایرانی در عراق حسرت بر دل خادمان اباعبدالله الحسین (ع) گذاشت.

یکی از این موکب ها، موکب امام حسن مجتبی (ع) دماوند و گروه جهادی محامین این شهرستان است.