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۱۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۹:۰۲

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حسرتی که بر دل خادمان مواکب ماند

حسرتی که بر دل خادمان مواکب ماند

دماوند- شیوع ویروس کرونا و عدم امکان حضور مواکب ایرانی در عراق حسرت بر دل خادمان اباعبدالله الحسین(ع) گذاشت.

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به گزارش خبرنگار مهر، شیوع ویروس کرونا و عدم امکان حضور مواکب ایرانی در عراق حسرت بر دل خادمان اباعبدالله الحسین (ع) گذاشت.

یکی از این موکب ها، موکب امام حسن مجتبی (ع) دماوند و گروه جهادی محامین این شهرستان است.

کد مطلب 5043571

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