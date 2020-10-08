حسرتی که بر دل خادمان مواکب ماند

به گزارش خبرنگار مهر، شیوع ویروس کرونا و عدم امکان حضور مواکب ایرانی در عراق حسرت بر دل خادمان اباعبدالله الحسین (ع) گذاشت.
یکی از این موکب ها، موکب امام حسن مجتبی (ع) دماوند و گروه جهادی محامین این شهرستان است.
دماوند- شیوع ویروس کرونا و عدم امکان حضور مواکب ایرانی در عراق حسرت بر دل خادمان اباعبدالله الحسین(ع) گذاشت.
به گزارش خبرنگار مهر، شیوع ویروس کرونا و عدم امکان حضور مواکب ایرانی در عراق حسرت بر دل خادمان اباعبدالله الحسین (ع) گذاشت.
یکی از این موکب ها، موکب امام حسن مجتبی (ع) دماوند و گروه جهادی محامین این شهرستان است.
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