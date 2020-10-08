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۱۷ مهر ۱۳۹۹، ۲۰:۰۹

مسئول موکب محبین ائمه شهرستان الیگودرز:

۷۵۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند الیگودرز توزیع شد

۷۵۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند الیگودرز توزیع شد

الیگودرز- مسئول موکب محبین ائمه شهرستان الیگودرز، گفت: در روز اربعین ۷۵۰ بسته لوازم‌التحریر در بین دانش‌آموزان نیازمند این شهرستان توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد برزگری امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات موکب محبین ائمه شهرستان الیگودرز طی ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: به دلیل شیوع ویروس کرونا، اغلب فعالیت‌ها به صورت مجازی انجام می‌گیرد.

وی، عنوان کرد: با توجه به شیوع کرونا، عزاداری‌ها در این موکب محدود به روز اربعین و در فضای باز همراه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بوده است.

مسئول موکب محبین ائمه شهرستان الیگودرز، از توزیع ۷۵۰ بسته لوازم‌التحریر در روز اربعین بین دانش‌آموزان نیازمند این شهرستان خبر داد و افزود: همچنین روز گذشته هزار و ۵۰۰ وعده غذای گرم بین خانواده‌های محروم الیگودرز توزیع شد، ضمن اینکه تا رحلت پیامبر اکرم (ص) این برنامه همچنان ادامه دارد.

برزگری همچنین از پخش ماسک و مواد ضدعفونی در بین عزاداران اربعین حسینی خبر داد.

وی، محرومیت‌زدایی در مناطق محروم الیگودرز را از دیگر فعالیت مواکب شهرستان در ایام اربعین عنوان کرد و افزود: چندین عملیات عمران و آبادانی در مناطق حاشیه‌ای «بزنوید» توسط گروه‌های جهادی در حال پیگیری است.

مسئول موکب محبین ائمه شهرستان الیگودرز، اظهار داشت: طی روزهای آینده نیز بسته‌های معیشتی با ارزش ۷۰۰ هزار تومان بین نیازمندان و خانواده‌های محروم شهرستان توزیع خواهد شد.

کد مطلب 5043586

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