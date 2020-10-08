به گزارش خبرنگار مهر، جواد برزگری امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات موکب محبین ائمه شهرستان الیگودرز طی ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: به دلیل شیوع ویروس کرونا، اغلب فعالیت‌ها به صورت مجازی انجام می‌گیرد.

وی، عنوان کرد: با توجه به شیوع کرونا، عزاداری‌ها در این موکب محدود به روز اربعین و در فضای باز همراه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بوده است.

مسئول موکب محبین ائمه شهرستان الیگودرز، از توزیع ۷۵۰ بسته لوازم‌التحریر در روز اربعین بین دانش‌آموزان نیازمند این شهرستان خبر داد و افزود: همچنین روز گذشته هزار و ۵۰۰ وعده غذای گرم بین خانواده‌های محروم الیگودرز توزیع شد، ضمن اینکه تا رحلت پیامبر اکرم (ص) این برنامه همچنان ادامه دارد.

برزگری همچنین از پخش ماسک و مواد ضدعفونی در بین عزاداران اربعین حسینی خبر داد.

وی، محرومیت‌زدایی در مناطق محروم الیگودرز را از دیگر فعالیت مواکب شهرستان در ایام اربعین عنوان کرد و افزود: چندین عملیات عمران و آبادانی در مناطق حاشیه‌ای «بزنوید» توسط گروه‌های جهادی در حال پیگیری است.

مسئول موکب محبین ائمه شهرستان الیگودرز، اظهار داشت: طی روزهای آینده نیز بسته‌های معیشتی با ارزش ۷۰۰ هزار تومان بین نیازمندان و خانواده‌های محروم شهرستان توزیع خواهد شد.