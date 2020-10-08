به گزارش خبرنگار مهر، حسین اصالت امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دلیل شیوع کرونا، فعالیت‌های موکب شهرستان بروجرد بیشتر به صورت مجازی برگزار می‌شود.

وی، عنوان کرد: مواکب بروجرد به صورت یکپارچه برنامه مشترک عزاداری را در ورزشگاه این شهرستان اجرایی کردند، ضمن اینکه در حاشیه این برنامه، توزیع بسته‌های پذیرایی و مواد ضدعفونی نیز انجام گرفت.

مسئول موکب جوانان بروجرد از توزیع ۵۰۰ بسته غذایی بین نیازمندان این شهرستان خبر داد و گفت: موکب سیاری برای این منظور راه‌اندازی شده است.

اصالت، ادامه داد: روزانه این موکب سیار در سه منطقه محروم شهرستان حضور یافته و مواد بهداشتی و بسته‌های غذایی را بین خانواده‌ها پخش می‌کنند.

وی با اشاره به حضور برخی مشاغل همچون خیاط و کفاش در مناطق حاشیه‌ای بروجرد، افزود: این افراد به صورت رایگان به شهروندان خدمات ارائه می‌کنند.

مسئول موکب جوانان بروجرد، از برپایی برنامه عزاداری در بین روستاهای شهرستان خبر داد.