  1. استانها
  2. لرستان
۱۷ مهر ۱۳۹۹، ۲۰:۲۱

مسئول موکب جوانان بروجرد مطرح کرد؛

ارائه خدمات رایگان خیاطی و کفاشی در مناطق حاشیه‌ای شهر بروجرد

ارائه خدمات رایگان خیاطی و کفاشی در مناطق حاشیه‌ای شهر بروجرد

بروجرد- مسئول موکب جوانان بروجرد اشاره به حضور برخی مشاغل همچون خیاط و کفاش در مناطق حاشیه‌ای بروجرد، افزود: این افراد به صورت رایگان به شهروندان خدمات ارائه می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اصالت امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دلیل شیوع کرونا، فعالیت‌های موکب شهرستان بروجرد بیشتر به صورت مجازی برگزار می‌شود.

وی، عنوان کرد: مواکب بروجرد به صورت یکپارچه برنامه مشترک عزاداری را در ورزشگاه این شهرستان اجرایی کردند، ضمن اینکه در حاشیه این برنامه، توزیع بسته‌های پذیرایی و مواد ضدعفونی نیز انجام گرفت.

مسئول موکب جوانان بروجرد از توزیع ۵۰۰ بسته غذایی بین نیازمندان این شهرستان خبر داد و گفت: موکب سیاری برای این منظور راه‌اندازی شده است.

اصالت، ادامه داد: روزانه این موکب سیار در سه منطقه محروم شهرستان حضور یافته و مواد بهداشتی و بسته‌های غذایی را بین خانواده‌ها پخش می‌کنند.

وی با اشاره به حضور برخی مشاغل همچون خیاط و کفاش در مناطق حاشیه‌ای بروجرد، افزود: این افراد به صورت رایگان به شهروندان خدمات ارائه می‌کنند.

مسئول موکب جوانان بروجرد، از برپایی برنامه عزاداری در بین روستاهای شهرستان خبر داد.

کد مطلب 5043587

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه