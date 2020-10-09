مشکلات معیشتی مردم را آزار می دهد/راه حل عبور از تنگناها در داخل

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در پیامی که تحت عنوان پیام جمعه منتشر کرد، طی سخنانی با اشاره به اربعین حسینی گفت: برگزاری پرشور زیارت از راه دور سبب شد، تا بسیاری از عزیزان توفیق زیارت امام حسین (ع) را پیدا کنند.

وی اربعین را در پیام رسانی عاشورا بسیار مؤثر دانست و افزود: خوشا به حال کسانی که برای بزرگداشت این روز بزرگ تلاش کرده و می‌کنند، همه باید از سیره ائمه معصومین (ع) پیروی کرده و به آن بزرگواران اقتدا کنیم، انقلاب اسلامی ریشه در عاشورا دارد و شهدای ما پیرو مکتب حسینی هستند.

امام جمعه ورامین به دشمنی‌ها علیه انقلاب و نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: امروز دشمنی‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای مشهود است و د این عرصه خانواده‌ها وظایف سنگینی دارند، که باید با تمسک به قرآن و عترت، جامعه را بیدار ساخته و خطرات فرهنگی و اخلاقی را دفع کنند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین خطاب به مسئولان گفت: مشکلات اقتصادی مردم را آزار می‌دهد، اکنون بسیاری از مردم دچار مشکلات و تنگناهای معیشتی هستند، یقیناً می‌توان با توکل به خدا و تلاش بیشتر بسیاری از مشکلات را حل کرد.

وی اتحاد در انجام امور را بسیار توصیف کرد و گفت: باید همه دست در دست یکدیگر دهیم و جهت رفع مشکلات و تقویت تولید داخلی تلاش بیشتری کنیم، تا اقتدار و عزت کشور روزافزون شود.

باسابقه‌ترین امام جمعه کشور در ادامه با سفارش بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی خطاب به مردم گفت: اگر بخواهیم، شر این بیماری کنده شود، راهی جز رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی نداریم.

محمودی گلپایگانی ضمن تقدیر از زحمات کادر درمان اضافه کرد: امیدوارم خداوند به پزشکان و پرستاران اجر و پاداش عنایت کند.