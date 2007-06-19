محمد ایوبی " ده نامه تا شاهنامه " را نوشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ایوبی در این کتاب اشعار شاهنامه را در قالب داستان برای نوجوانان و جوانان تالیف کرده است.

این نویسنده علاوه بر این اثر، پانزده رمان و مجموعه داستان آماده انتشار دارد که به دلیل نامناسب بودن اوضاع نشر فعلا تصمیم به انتشار آنها ندارد. "سلاخ خانه" و "زیر چتر شیطان" از جمله این آثار به شمار می روند که با درونمایه ای اجتماعی نوشته شده اند.

محمد ایوبی در رمان" زیر چتر شیطان" می کوشد تا علاوه بر تصویرکردن مناسبات اجتماعی، آدم های حیوان صفتی را که گاه در اعمال خود از شیطان سبقت می گیرند به مخاطب نشان دهد. محور رمان" سلاخ خانه" نیز زندگی آدم های ساده دلی است که سرشان بریده می شود بی آنکه خود متوجه باشند.

محمد ایوبی در حال حاضر بازنویسی رمانی با عنوان " با خلخال های طلایم خاکم کنید " را به اتمام رسانده است. از این نویسنده سال گذشته رمان " اندوه جنوبی " از سوی نشر پنجره وارد بازار کتاب شد.