برپایی موکب سلامت در شهرهای محمودآباد و اقبالیه

خانم بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همچون سال‌های گذشته این گروه اقدام به برپایی موکب با محوریت خدمات پزشکی و درمانی در ایام اربعین نموده است.

وی افزود: با وجود اینکه امسال اعزام موکب به عراق منتفی شد، این گروه فعالیت موکب را متوقف نکرد و در دو منطقه‌ی محمودآباد و اقبالیه خدمت رسانی را در دستورکار خود قرار داد.

بابایی ادامه داد: این موکب که به مدت ۳ روز در خانه بهداشت محمودآباد و درمانگاه ظهور اقبالیه و با حضور داوطلبانه جهادگران متخصص در حوزه سلامت و با ارائه خدمات رایگان در بخش‌های دندانپزشکی، پزشکی، مامایی و توزیع دارو، به بیش از ۶۷۰ نفر از همشهریان، برپا شده بود؛ عصر روز جمعه به کار خود پایان داد.

جانشین گروه شهید حجت اسدی افزود: این گروه جهادی در ایام کرونا نیز دست از فعالیت نکشیده و در همین ایام موفق به برگزاری چندین دوره اردوهای جهادی در بخش‌های مختلف عمرانی، پزشکی و فرهنگی در سطح استان، با رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی شده است.

بابایی در پایان گفت: امیدواریم بتوانیم گامی بزرگ در تحقق عدالت و گفتمان جهادی و محرومیت زدایی در استان برداریم.