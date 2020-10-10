افزایش دمای هوا در کردستان/وزش باد استان را در بر می گیرد

رحیم صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم کردستان در روزهای میانه مهر ماه سال جاری دمای هوای سردی را تجربه کردند و طی روزهای پنج شنبه و جمعه در بعضی از شهرها و مناطق سردسیر استان کردستان، دمای هوا به نزدیک صفر درجه نیز رسید.
صدیقی افزود: با عبور این موج از آسمان استان کردستان پیش بینی میشود که طی روزهای آینده ضمن پایدار شدن وضعیت و شرایط جوی در استان، دمای هوا نیز حدود ۲ درجه افزایش پیدا کرده و این وضعیت تا اواسط هفته جاری تداوم خواهد داشت.
وی ضمن اشاره به آخرین بررسیهای در خصوص وضعیت شرایط جوی در این استان، بیان کرد: از امروز تا روز سه شنبه وضعیت جوی نسبتاً پایداری را در استان کردستان شاهد خواهیم بود.
صدیقی با بیان اینکه همزمان با وضعیت جوی پایدار، وزش باد کردستان را در بر میگیرد، گفت: وزش باد در ساعات بعد از ظهر و شکلگیری غبار صبحگاهی در ساعات اولیه صبح از دیگر پدیده جوی مهم کردستان در روزهای آینده است.
وی با اشاره به اینکه طی روزهای گذشته دمای هوای در استان کردستان به شکل قابل ملاحظهای کاهش پیدا کرده بود، افزود: بر اساس پیش بینیهای صورت گرفته از امروز شنبه تا اواسط هفته دمای هوا در این استان تا دو درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت.
مدیرکل هواشناسی استان کردستان با اشاره به انتشار اطلاعیه توصیههای هواشناسی به کشاورزان این استان، یادآور شد: با توجه به وضعیت دمای هوا و کاهش شدید آن از هفته قبل نیاز است که کشاورزان کردستانی توصیههای اعلام شده را به صورت ویژه دنبال کرده و در این هفته نیز نسبت به جمعآوری بعضی از محصولات خود اقدام کنند.
بر اساس پیش بینیهای صورت گرفته از سوی اداره کل هواشناسی استان کردستان امروز شنبه شهر سنندج مرکز استان با وزش باد و افزایش دمای هوا مواجه خواهد بود.
پیش بینیهای صورت گرفته نشان میدهد که طی روزهای آینده مرکز استان کردستان در گرمترین ساعت دمای هوای ۲۷ درجه بالای صفر را تجربه میکند و در سردترین ساعات دمای هوا در این شهر به ۹ درجه بالای صفر کاهش پیدا خواهد کرد.
همچنین هواشناسی استان کردستان اعلام کرد که در روزهای آینده شهرستان سروآباد با تجربه دمای هوای ۲۹ درجه بالای صفر گرمترین نقطه استان خواهد بود و در این مدت زمان مردم در شهر زرینه از توابع شهرستان دیواندره با ۲ درجه بالای صفر، هوای سردی را تجربه خواهند کرد.
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