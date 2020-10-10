جهش هفتگی ۱۰ درصدی قیمت نفت خام پس از ۲ هفته افت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت نفت خام در پایان معاملات روز جمعه یک جهش هفتگی ۱۰ درصدی را به ثبت رساند تا نوار افت دو هفته‌ای خود را پاره کند. اعتصاب کارگران نروژی تولید نفت این کشور را به خطر انداخته بود و طوفان باعث تعطیلی بخشی از تولید آمریکا شد.

شرکت‌های نفتی نروژی با اعتصاب گسترده کارگران خود در اعتراض به دستمزد روبرو شده بودند. در حالی که این اعتصاب‌ها می‌توانست ۲۵ درصد از تولید نروژ را در هفته پیش رو به خطر بیاندازد، مقامات اتحادیه‌های کارگری اعلام کردند با امید به دستیابی به یک راه‌حل در مورد دستمزدها با شرکت‌های نفتی، به این اعتصاب‌ها پایان می‌دهند.

در معاملات روز جمعه قیمت شاخص برنت ۴۹ سنت یا ۱.۱۳ درصد سقوط کرد اما از لحاظ هفتگی حدود ۱۰ درصد رشد کرد. این اولین رشد هفتگی قیمت نفت برنت در ۳ هفته اخیر بود. شاخص برنت معاملات این هفته خود را با قیمت ۴۲.۸۵ دلار پایان داد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام تگزاس غرب آمریکا هم ۵۹ سنت یا ۱.۴ درصد افت کرد و به ۴۰.۶۰ دلار رسید. این شاخص هم توانست به رشد هفتگی حدود ۱۰ درصدی دست یابد.

قیمت‌ها روز جمعه با خبر تعطیلی بخشی از تولید نفت دریایی آمریکا در انتظار یک طوفان جدید تقویت شده بودند اما با خبر پایان اعتصاب کارگران نروژ پایین آمدند.