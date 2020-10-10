دستور وزیر دفاع برای خدمات به جامعه بهداشت و درمانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پی صدور فرمان، فرمانده معظم کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص اختصاص همه امکانات درمانی نیروهای مسلح به بیماران مبتلا به کرونا گفت: همانگونه که وزارت دفاع از آغازین روزهای شیوع ویروس کرونا با تولید کیت تشخیص کرونا و تشکیل قرارگاه پدافند زیستی با بسیج همه امکانات، خطوط تولید، بهره گیری از فناوری‌ها و دانش بومی و پای کار آوردن زیرساخت‌های صنعت دفاعی، در اقدام جهادی به تولید به هنگام انواع ماسک، مواد ضدعفونی کننده، دوربین‌های هوشمند حرارتی ویژه غربالگری و ده‌ها محصول مورد نیاز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در جهت مقابله با بیماری کووید ۱۹ پرداخت.

وی در همین زمینه افزود: وزارت دفاع امروز نیز با افزایش ظرفیت تولید اقلام و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیروهای مسلح و ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین افزایش ظرفیت پذیرش بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان و مراکز درمانی وزارت دفاع از هیچ تلاش و کوششی در جهت کمک حداکثری به شبکه درمانی کشور فروگذار نخواهد کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به خدمات گسترده سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به مراکز پزشکی و درمانی نیروهای مسلح در طول ماه‌های شیوع بیماری کرونا گفت: با شروع این بیماری در سطح کشور مبالغ قابل توجهی به صورت علی الحساب به مراکز درمانی بیمارستان‌های نیروهای مسلح جهت خرید تجهیزات سرمایه‌ای و مصرفی پرداخت شد تا این مراکز با مشکل بودجه و اعتبار مواجه نشوند و به راحتی بتوانند برای درمان بیماران اقدامات لازم را انجام دهند.

امیر سرتیپ حاتمی افزود برابر تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد به ازا هر روز بستری بیماران مبتلا به کرونا در بخش عادی مبلغ پنج میلیون ریال و در بخش ویژه مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای کمک به مراکز درمانی نیروهای مسلح پرداخت شود.