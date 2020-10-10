افزایش تعداد مبتلایان روزانه به کرونا در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا مرادی در جلسه ستاد مقابله با کرونا استان که پیش از ظهر امروز در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: تعداد موارد تست مثبت، بستری در بخش ICU و فوتی به دلیل ابتلاء به ویروس کرونا نسبت به ماه‌های قبل افزایش چشمگیری داشته، به طوری که بیشترین آمار مبتلایان در مهرماه با ۵۲۷ مبتلا را شاهد بودیم.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار تا امروز صبح، ۵۰۶ نفر در بخش عادی و تعداد ۱۰۳ نفر در بخش ICU بیمارستان‌های سطح استان بستری هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی به اضافه شدن دو بخش به ظرفیت بخش کرونای بیمارستان‌های کرمانشاه طی هفته گذشته اشاره کرد و گفت: ۵۵ تخت در بیمارستان فارابی و ۳۵ تخت در بیمارستان امام رضا (ع) به ظرفیت بیمارستانی بخش کرونا اضافه شد.

مرادی تصریح کرد: اگر تعداد موارد بستری بیشتر از ظرفیت تخت‌های بیمارستانی بخش کرونا شود، پیش بینی شده است که به تدریج بخش‌های مختلف بیمارستان امام رضا (ع) برای بستری بیماران استفاده شود.

وی با بیان اینکه به ازای هر ۱۰۰ بیمار به ۳۰ تا ۳۵ تخت ICU نیاز داریم، تاکید کرد: ظرفیت تخت‌های بخش ICU تقریباً تکمیل است، هر چند که طی روزهای آتی ۱۲ تخت به تخت‌های این بخش اضافه خواهد شد.

مرادی با بیان اینکه هفته گذشته در یک روز شاهد فوت ۱۵ بیمار مبتلا به کرونا بودیم، از مردم خواست بیش از پیش دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.