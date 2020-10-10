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۱۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۶

رئیس پلیس راه ایلام:

۶۰ درصد تصادفات جاده ای ایلام به دلیل سرعت غیرمجاز است

۶۰ درصد تصادفات جاده ای ایلام به دلیل سرعت غیرمجاز است

ایلام- رئیس پلیس راه ایلام گفت: مولفه سرعت غیرمجاز، عامل اصلی ۶۰ درصد از حوادث رانندگی در معابر برون شهری استان ایلام در سال جاری بوده است.

رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرعت غیرمجاز در جاده‌ها علاوه بر کاهش دید، قدرت واکنش راننده هنگام مواجهه با خطرات ترافیکی را کاهش می‌دهد و راننده نمی‌تواند به موقع از بروز حادثه جلوگیری کند و در نتیجه احتمال آسیب‌پذیری راننده و سرنشینان بیشتر می‌شود.

وی ادامه داد: پیشگیری از مولفه سرعت غیر مجاز که پایه گذار بیشترین تصادفات در جاده‌های استان است از مهمترین ماموریت‌های این پلیس بوده و ماموران پلیس راه استان به طور جدی و قاطعانه با رانندگان خاطی برخورد می‌کنند.

رئیس پلیس راه استان ایلام اضافه کرد: در دهه دوم مهرماه سال جاری در اجرای طرح عملیاتی برخورد با سرعت‌های غیر مجاز در جاده‌های برون شهری تعداد یک هزار و ۶۶۲ دستگاه وسیله نقلیه متخلف اعمال قانون شدند.

وی افزود: پلیس راه استان ایلام به منظور کنترل و مهار سرعت وسایل نقلیه و پیشگیری از وقوع حوادث ترافیکی، تعداد ۳۶ دستگاه دوربین‌های (ثابت و سیار) پایش تصویری ثبت تخلف در محورهای مواصلاتی استان ایلام به منظور کنترل مدیریت سرعت فعال کرده و رفتارهای ترافیکی رانندگان را رصد می‌کند.

همتی زاده کاهش تلفات و حوادث جاده‌ای نیازمند همراهی و همکاری مردم عزیز استان دانست و گفت: رعایت قوانین و مقررات جاده‌ای، عاملی بازدارنده و موثر در کاهش چشمگیر تصادفات است.

کد مطلب 5044507

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