۶۰ درصد تصادفات جاده ای ایلام به دلیل سرعت غیرمجاز است

رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرعت غیرمجاز در جادهها علاوه بر کاهش دید، قدرت واکنش راننده هنگام مواجهه با خطرات ترافیکی را کاهش میدهد و راننده نمیتواند به موقع از بروز حادثه جلوگیری کند و در نتیجه احتمال آسیبپذیری راننده و سرنشینان بیشتر میشود.
وی ادامه داد: پیشگیری از مولفه سرعت غیر مجاز که پایه گذار بیشترین تصادفات در جادههای استان است از مهمترین ماموریتهای این پلیس بوده و ماموران پلیس راه استان به طور جدی و قاطعانه با رانندگان خاطی برخورد میکنند.
رئیس پلیس راه استان ایلام اضافه کرد: در دهه دوم مهرماه سال جاری در اجرای طرح عملیاتی برخورد با سرعتهای غیر مجاز در جادههای برون شهری تعداد یک هزار و ۶۶۲ دستگاه وسیله نقلیه متخلف اعمال قانون شدند.
وی افزود: پلیس راه استان ایلام به منظور کنترل و مهار سرعت وسایل نقلیه و پیشگیری از وقوع حوادث ترافیکی، تعداد ۳۶ دستگاه دوربینهای (ثابت و سیار) پایش تصویری ثبت تخلف در محورهای مواصلاتی استان ایلام به منظور کنترل مدیریت سرعت فعال کرده و رفتارهای ترافیکی رانندگان را رصد میکند.
همتی زاده کاهش تلفات و حوادث جادهای نیازمند همراهی و همکاری مردم عزیز استان دانست و گفت: رعایت قوانین و مقررات جادهای، عاملی بازدارنده و موثر در کاهش چشمگیر تصادفات است.
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