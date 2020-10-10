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۱۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۸

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی:

میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در صنوف خراسان شمالی مناسب است

میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در صنوف خراسان شمالی مناسب است

بجنورد- معاون سیاسی استاندار از قابل قبول بودن میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بین صنوف خراسان شمالی خبر داد و گفت: نظارت‌ها به صورت مستمر انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد برادران صبح امروز در حاشیه بازدید از نحوه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بین صنوف، اظهار کرد: نظارت‌های مستمر در مرکز استان و سایر شهرستان‌ها از سوی فرمانداری‌ها در حال انجام است و این نظارت‌ها ادامه دار است.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سطح صنوف و ادارات دولتی استان خوب است اما بنا بر دستور استاندار در صورت عدم رعایت، برخوردهای قانونی و حتی قضائی با متخلفان صورت می‌گیرد.

وی افزود: پروتکل‌های بهداشتی در یکی از بانک‌ها به درستی رعایت نمی‌شد که تذکر گرفتند و در صورتی که این روند ادامه داشته باشند واحد را تعطیل خواهیم کرد.

برادران در انتها گفت: با توجه به انتشار ویروس کرونا و بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا استفاده از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم الزامی است.

کد مطلب 5044508

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