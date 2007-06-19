بیماری آقای حکیم به خوبی تحت کنترل است / برنامه درمانی رئیس مجلس اعلا 3 یا4 ماه آینده پایان می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد رضا مسجدی رئیس تیم پزشکی معالج سیدعبدالعزیز حکیم در بیانیه ای به آخرین وضعیت جسمانی و سلامتی وی پرداخت.



در این بیانیه آمده است : مایه افتخار اینجانب است که به عنوان تیم پزشکی معالج سید عبدالعزیز حکیم که به دوستداران و محبان وعلاقه مندان و ملت شریف عراق اعلام نمایم که به لطف خداوند متعال، جناب حکیم دومین دوره درمان را با موفقیت کامل به پایان رساند و در 24 تا 48 ساعت آینده، تمام فعالیتهای معمولی خود را از سرخواهد گرفت و به زودی انشاء الله با وضع جسمی مطلوب فعالیتهای مستمر و مسئولیت خود را از سرخواهد گرفت.



دراین بیانیه آمده است : در حال حاضر، بیماری آقای حکیم به خوبی تحت کنترل است و نگرانی خاصی وجود ندارد.



دکتر مسجدی در بیانیه خود تصریح کرده است : درمان آقای حکیم 4 تا 6 دوره به فاصله هر سه هفته یک بار است که خوشبختانه دومین دوره درمان آن به پایان رسید؛ لذا فکر می کنیم در 3 یا 4 ماه آینده، برنامه درمانی رئیس مجلس اعلا بر اساس جدول برنامه ریزی شده به پایان خواهد رسید و انشاء الله در آن زمان ایشان با سلامت کامل بدون اثرات بیماری، به مسئولیت های خویش ادامه خواهد داد.



همچنین، مشاور رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با رضایت بخش توصیف کردن وضعیت عمومی سیدعبدالعزیز حکیم، شایعه سازی رسانه های غربی و عربی مبنی بر کناره گیری وی از فعالیتهای سیاسی به سبب بیماری را در چارچوب جنگ روانی عنوان کرد.



محسن حکیم درگفتگو با خبرنگار گروه بین الملل مهر درباره آخرین وضعیت جسمانی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق گفت : سیدعبدالعزیز حکیم پس از انجام دور دوم درمان خود، ازبیمارستان مرخص شده و هم اکنون در حال استراحت است.

تیم پزشکی معالج رئیس فراکسیون ائتلاف عراق یکپارچه روز دوشنبه 31 اردیبهشت، در بیانیه ای آخرین وضعیت جسمانی وی را تشریح کرد.

در این بیانیه آمده است : پس از بررسی سرفه و درد سینه سیدعبدالعزیز حکیم پس از یک سرماخوردگی کوتاه مدت در گذشته، آزمایش های آندوسکوپی رادیولوژیکی و کلینیکی در خصوص وضعیت حکیم نشان داد که ورم و لختگی خون در ریه وی وجود دارد.

سید عبدالعزیز حکیم پس از آنکه معاینات اولیه پزشکی درباره وی در مرکز درمانی شهر "هوستون" ایالت تگزاس آمریکا انجام شد؛ روز دوشنبه 31 اردیبهشت برای درمان به ایران منتقل شد.