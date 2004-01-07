حجم معاملات روزانه ايران خودرو در بورس تهران 15 ميليارد ريال است

به گزارش خبرگزاري مهر، مدير اوراق بهادار گروه صنعتي ايران خودرو گفت: ايران خودرو به عنوان بزرگترين شركت صنعتي بورس تهران، شاخص تعيين قيمت سهام در اين بورس است و حجم معاملات سهام روزانه ايران خودرو در بورس تهران بطور متوسط معادل 15 ميليارد ريال است.

دكترفرهاد حنيفي افزود: بازده متوسط سهام ايران خودرو سالانه حدود 40 درصد و در دوره هاي رشد مانند امسال به بيش از200 درصد بالغ شده است.

وي با اشاره به اينكه صنعت خودرو در سالهاي گذشته سالانه 30 درصد رشد داشته تصريح كرد: رشد توليد، فروش و سود نشان دهنده ظرفيت بالاي موجود در ايران خودرو و بطور كلي صنعت خودروي كشور است.

وي گفت: ايران خودرو خود را براي براي ورود به بازارجهاني آماده مي كند و هم زمان با حضور در بازارهاي منطقه و جهان براي فروش محصولات خود در صدد حضور در بازارهاي مالي منطقه و جهاني است.

مديراوراق بهادار گروه صنعتي ايران خودرو با اشاره به سود عملياتي ايران خودرو افزود: رشد سودعملياتي شركت از اهداف اصلي ايران خودرو به عنوان يك بنگاه اقتصادي و پاسخگو به سهامداران است و در هيچ شرايطي رشد سود عملياتي از اولويت اول شركت خارج نخواهد شد.

حنيفي تصريح كرد: شركت ايران خودرو سود هر سهم خود را در تاريخ هاي دهم تيرماه، ششم مرداد ماه و 28 مهرماه به صورت خالص به ترتيب 612، 647 و 775 ريال اعلام كرد و درتاريخ 26 آذرماه نيز با احتساب 25 درصد افزايش سرمايه 651 ريال محسابه كرده است كه نشان دهنده روند افزايشي و رشد مستمرسود هر سهم ( اي پي اس) شركت است.

وي افزود: اطلاعات موجود نشان دهنده انتظارافزايش سود در باقيمانده سال جاري و سال آينده است.

به گفته وي، ايران خودرو با شش شركت تابعه در بورس تهران بيش ازيكصد هزار سهامدار دارد و هفت شركت ديگر از مجموعه گروه صنعتي ايران خودرو نيز براي گذراندن مراحل پذيرش به بورس تهران معرفي شده اند.