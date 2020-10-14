امیدوارم بعضی‌ دست از سر استقلال بردارند/ نقش تعیین کننده بدنساز

ایمان عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بابت تغییر و تحولاتی که در استقلال به وجود آمد باید به هواداران تبریک بگویم. انتخاب فکری درست بود. او یک بازیکن خوشنام بوده که سال‌ها برای استقلال زحمات زیادی کشید و هواداران او را به خاطر تعصبش به پیراهن آبی دوست دارند. ضمن اینکه کادر فنی او که متشکل از پرویز مظلومی، مرفاوی، دین محمدی، عمران زاده و آرش برهانی است، یک نیمکت کاملاً آبی خواهد بود. اینها کسانی هستند که در دوران بازیگری خود محبوبیت بالایی نزد هواداران داشته و تمام تلاش خود را برای موفقیت استقلال به کار بسته بودند.

عالمی در ادامه گفت: استقلال تمریناتش را به تازگی شروع کرده، کادر فنی باید شناخت بیشتری از بازیکنانش پیدا کند، ضمن اینکه ساختار تیم باید کامل باشد. فراهم شدن امکانات، آمادگی بازیکنان و جذب نفرات جدید می‌تواند بر روند موفقیت استقلال تأثیرگذار باشد. کادر فنی باید ابزار لازم برای کار را در اختیار داشته باشد و این موضوع باید توسط مدیران باشگاه استقلال حل شود. در سال‌های گذشته خیلی از آقایان دوست نداشتند استقلال آرامش داشته باشد اما آرزو می‌کنم حالا که استقلال به آرامش نسبی رسیده است، آقایان دست از سر این تیم بردارند تا هواداران با حمایت از بازیکنان و کادر فنی، شاهد موفقیت‌های روزافزون استقلال باشند.

وی در مورد شروع لیگ و زمان کم استقلال برای تمرینات آمادگی جسمانی و کارهای فنی گفت: زمان زیادی برای استقلال باقی نمانده است. این تیم باید از دهم آبان ماه وارد لیگ بیستم شود، بنابراین نقش مربی بدنساز تعیین کننده است. به اعتقاد من کادر فنی باید هفته به هفته پیش برود تا بتواند تیم را به شرایط ایده آل در طول مسابقات برساند. بنابراین هواداران باید هوشیار باشند و تحت تأثیر حواشی موجود در فضای مجازی قرار نگیرند.

عالمی در پایان خاطرنشان کرد: حضور سه سرمربی در استقلال نشان دهنده تجربه بالای تیم استقلال خواهد بود. مرفاوی و مظلومی که هر کدام در دوره مربیگری موفق بوده‌اند، حالا به کمک سرمربی جدید آمده‌اند و اعتقاد دارم این سه نفر که کوهی از تجربه هستند می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت استقلال داشته باشند.